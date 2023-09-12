بدأت فرق الإنقاذ القطرية اليوم الثلاثاء، عمليات البحث عن ناجين من الزلزال الذي ضرب المغرب، وذلك في قرية “آمين كالة” في مدينة أمزمير المغربية.

وعقب الزلزال الذي ضرب المغرب، توجهت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية ممثلة عن اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية، إلى هناك.

وتشارك المجموعة في عمليات البحث والإنقاذ معززة بآليات ومعدات متخصصة، إضافة إلى إيصال مساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف على المتضررين من الزلزال.

وأكدت دولة قطر تضامنها التام مع المغرب، ووقوفها إلى جانب شعبها واستعدادها الكامل لتقديم المساعدات اللازمة للمناطق المنكوبة حتى تتعافى من آثار الزلزال.

من جانبها قدمت قطر الخيرية مساعدات عاجلة للمتضررين من زلزال المغرب، حيث باشرت الفرق الميدانية لقطر الخيرية، تقديم الإغاثة العاجلة للمتضررين.

وعقب الزلزال الذي ضرب المغرب مساء الجمعة الماضي، باشرت قطر الخيرية عبر مكتبها هناك، تقديم المساعدات بالتزامن مع إطلاق حملة “إغاثة عاجلة للمغرب” للتخفيف من آثار الزلزال.

وقد شملت المساعدات، التي تم توزيعها على المتضررين مياه الشرب والبطانيات والوجبات الساخنة، كما قامت بتوزيع سلال غذائية تحتوي على المواد التموينية الأساسية.