فيضانات ليبيا.. شاهد الدمار الذي لحق بمسجد الصحابة في درنة والمناطق المحيطة به (فيديو)

تضارب في أرقام الضحايا نتيجة الفيضانات القوية في شرقي ليبيا جراء إعصار دانيال

ألحقت الفيضانات العارمة التي ضربت شرقي ليبيا جراء إعصار “دانيال” أضرارًا بالغة بمسجد الصحابة في مدينة درنة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور الأضرار التي لحقت بالمسجد والمنطقة السكنية المحيطة به.

ويقع مسجد الصحابة بجوار المقبرة التي تحمل الاسم نفسه، وتُعَد من أبرز معالم مدينة درنة، ويمتد عمرها إلى مئات السنين.

وتضم مقبرة الصحابة قبور نحو 70 صحابيًّا كانوا ضمن الجيش الإسلامي الذي نشر الإسلام في شمالي إفريقيا، وتوقف مدة في المنطقة التي أصبحت الآن جزءًا من ليبيا.

وتسببت السيول القوية والفيضانات العارمة في مقتل وفقدان المئات، وغرق العديد من المساكن في شرقي ليبيا، وسط تضارب في تقديرات أعداد الضحايا.

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي برقة ودرنة مناطق منكوبة، وقالت المتحدثة باسم المجلس نجوى وهيبة للجزيرة مباشر إن الكارثة أكبر مما كان متوقعًا، وأكبر من قدرات الطواقم الطبية على التعامل معها.

وأعربت عن أملها أن يتم توحيد أرقام الضحايا بين الأجهزة الحكومية، تجنبًا لإثارة الفزع بين المواطنين.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وكذلك الحكومة المكلفة من مجلس النواب، الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الرايات بجميع الجهات العامة والخاصة، حدادًا على ضحايا الفيضانات والسيول التي اجتاحت شرقي ليبيا لليوم الثاني على التوالي.