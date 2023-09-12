قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والفصائل الفلسطينية تجري مناورة في غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وفي غزة بدأت فصائل فلسطينية مسلحة صباح اليوم مناورة مشتركة في أنحاء القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال، اعتقلت 24 فلسطينيا، 11 منهم من بيت لحم، و4 من قرية كرمة جنوب الخليل. وفي طولكرم اعتقلت أحد الأسرى المحررين وابنه من الحي الجنوبي للمدينة.

أما في جنين، فقد اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا فلسطينيا من قرية رمانة، وآخر من بلدة جبع جنوب جنين من داخل محكمة، أثناء حضوره جلسة محكمة نجله.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيَّين من مخيم العين أثناء مرورهما الليلة الماضية بحاجز “المربعة” غرب المدينة، كما اعتقلت شخصين من بلدتي عقربا وبيت فوريك الذي احتجزته قرب مستوطنة إيتمار.

من ناحية أخرى، أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق خلال مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في مخيم العروب للاجئين شمال الخليل.

وأغلق الجيش الإسرائيلي في ساعة متأخرة من الليل، المداخل الرئيسية لمدينة أريحا وأقام عددا من الحواجز العسكرية على مداخل المدينة وسط حملة تفتيش واسعة.

🔴 متابعة صفا| بالفيديو: بدء مناورة الركن الشديد 4 لفصائل المقاومة بغزةhttps://t.co/O0Utb8x5tW pic.twitter.com/jlO0QlP8oQ — وكالة صفا (@SafaPs) September 12, 2023

مناورة مشتركة لفصائل المقاومة

وفي قطاع غزة، بدأت فصائل فلسطينية مسلحة صباح اليوم الثلاثاء مناورة مشتركة في أنحاء القطاع تستمر 4 ساعات، وتحمل المناورة التي أعلنت عنها “غرفة العمليات المشتركة” للفصائل المسلحة في غزة اسم “الركن الشديد 4″.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، أن المناورة ترافقها إجراءات ميدانية على صعيد الجبهة الداخلية وانتشار للأجهزة الأمنية، كما تتخللها أصوات إطلاق نار وانفجارات وحركة ملحوظة لعناصر المقاومة”.

يأتي ذلك في حين حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسرائيل المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع في المسجد الأقصى جراء تصاعد اقتحاماته وفرض وقائع على الأرض خلال فترة “الأعياد اليهودية”.

واعتبرت الحركة في بيان، أن “سياسة الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، واستغلال الأعياد اليهودية لفرض سياسة أمر واقع فيه هي انتهاكات سافرة لحرمة المقدسات وللقوانين الدولية واستفزاز لمشاعر المسلمين”.

وأكدت الحركة أن “المعركة مع الاحتلال مستمرة” وقالت إن العمليات في الضفة الغربية والقدس ستتواصل ردا على جرائم الاحتلال في القدس والأقصى، وإن “الشعب الفلسطيني له كامل الحق في الدفاع عن أرضه ومقدساته بكل السبل المتاحة”.