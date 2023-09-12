مسؤول بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر: عدد ضحايا سيول ليبيا بالآلاف

أعلن مسؤول في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن عدد ضحايا السيول في ليبيا قد يكون بالآلاف.

وقال تامر رمضان رئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر في ليبيا للصحفيين في جنيف عبر دائرة تلفزيونية من تونس “حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل إلى الآلاف. نؤكد من مصادرنا المستقلة للمعلومات أن عدد المفقودين وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن”.

وفي سياق متصل، قال وزير في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه تم انتشال أكثر من ألف جثة في مدينة درنة التي اجتاحتها السيول، وإنه من غير الممكن إحصاء العدد الكلي للقتلى في الوقت الراهن لكن العدد كبير جدًّا.

ونقلت وكالة رويترز عن هشام شكيوات وزير الطيران المدني وعضو لجنة الطوارئ قوله إن “الأمر كارثي للغاية. الجثث ملقاة في كل مكان في البحر، في الأودية، تحت المباني”.

وتابع “ليس لديّ عدد إجمالي للقتلى لكن هو كبير كبير جدا. عدد الجثث المنتشلة في درنة تجاوز الألف. لا أبالغ عندما أقول إن 25% من المدينة اختفت. العديد من المباني انهارت”.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق من شرق ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة ودرنة.

تدمر كل شيء .. انهيار سدي درنة و وادي درنة بسبب الفيضانات !#ليبيا #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/1S3vfQTlG9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 12, 2023

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن كافة البلديات التي اجتاحتها السيول والفيضانات شرقي البلاد “مناطق منكوبة”.

وأعلن وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبد الجليل، تجاوز حصيلة ضحايا الإعصار المتوسطي “دانيال”، 3 آلاف قتيل.

وقال عبد الجليل في تصريحات صحفية، إن “عدد ضحايا إعصار دانيال يتجاوز 3 آلاف وفاة، وهنا أتحدث عن الضحايا المسجلة بكامل المناطق المنكوبة بشرق البلاد، فيما سجلت مدينة درنة العدد الأكبر”.