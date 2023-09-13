الأهلي المصري السادس عالميا متفوقا على برشلونة وليفربول وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد

كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عن التصنيف الشهري للأندية على المستوى العالمي، الذي شهد صعود النادي الأهلي المصري للمركز السادس عالميًا والأول إفريقيًا متفوقًا على أندية عريقة في القارة الأوروبية مثل برشلونة ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ وليفربول.

وتصدر مانشستر سيتي الإنجليزي، صدارة التصنيف العالمي الشهري للأندية الذي أصدره الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، واحتل ريال مدريد الإسباني المركز الثاني في وصافة التصنيف العالمي الشهري للأندية، بعدما تراجع من المركز الأول عن التنصيف الماضي.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز السابع، وبايرن ميونخ الألماني في المركز 11، وبرشلونة الإسباني في المركز 28 وليفربول في المركز 37.

وجاء فريق الوداد المغربي في المركز الثاني إفريقيًا و51 عالميًا، ويانغ أفريكانز الثالث إفريقيًا و63 عالميًا وبيراميدز في المركز الرابع إفريقيًا و73 عالميًا.

وجاء فريق الرجاء المغربي في المركز السابع إفريقيًا و84 عالميًا، ومن قارة آسيا تصدر الهلال السعودي المركز الأول آسيويًا و114 عالميًا.