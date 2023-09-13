العاصفة دانيال.. مشاهد جوية تُظهر حجم الدمار في مدينة درنة الليبية (فيديو)

سقط آلاف القتلى، ولا يزال أكثر من 10 آلاف في عداد المفقودين في ليبيا، بعد سيول وفيضانات سببتها عاصفة قوية هبت من البحر المتوسط، وأدّت إلى انهيار سدود، وجرفت في طريقها بنايات ومنازل، ومحت ما يقرب من ربع مدينة ساحلية واقعة شرقي البلاد.

وأظهرت صور جوية -نشرها الإعلام الحربي للجيش في المناطق الشرقية- آثار الدمار الكبير الذي سببته الفيضانات والسيول بمدينة درنة شرقي البلاد.

وقالت مصلحة الطرق والجسور الليبية، إنه تم رصد 5 جسور منهارة عند مجرى الوادي في درنة، وإن المساحة التقديرية المتضررة في محيط الوادي تُقدَّر بـ90 هكتارًا.





آلاف الضحايا والمفقودين

وتحصي مدينة درنة المدمَّرة في شرقي ليبيا الضحايا، اليوم الأربعاء، بينما تأكد مقتل 2300 شخص في الفيضانات المدمّرة الناجمة عن العاصفة دانيال، في ظل تحذيرات الصليب الأحمر من أن 10 آلاف شخص ما زالوا في عداد المفقودين.

وانفجر سدان عندما ضربت العاصفة بعد ظهر يوم الأحد، لتتدفق المياه في المدينة جارفة معها الأبنية وأشخاصًا بداخلها. وفي وقت متأخر أمس الثلاثاء، بلغت الحصيلة الأولية الصادرة عن السلطات في الدولة 2300 قتيل على الأقل، رغم أن بعض المسؤولين تحدثوا عن أرقام أعلى بمرتين.

وقال المسؤول في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (تامر رمضان) إن 10 آلاف آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وأكد “لا نملك عددًا محددًا في الوقت الحالي”، لكنه شدد على أن مصادر مستقلة أكدت للمنظمة أن “عدد المفقودين وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن”.