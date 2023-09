بشاحن جديد.. أبل تكشف عن هواتف آيفون 15 (فيديو)

أطلقت شركة “أبل” الأمريكية هاتفها الجديد (آيفون 15) في احتفالية كبرى بمقرها بكاليفورنيا، أمس الثلاثاء، والذي جاء بمنفذ شحن من نوع “يو إس بي سي”، في رضوخ لقرارات الاتحاد الأوروبي بشأن توحيد منافذ الشحن للأجهزة الإلكترونية.

وكشف مسؤولو “أبل” النقاب الثلاثاء عن أربعة هواتف “آيفون” جديدة، كما في كل عام، بشاشات أكثر سطوعًا وعدسات أكثر تطورًا بقدرة 48 ميغابيكسل وقدرات حاسوبية أكثر تقدمًا.

وسيباع الطراز الأساسي “آيفون 15” بسعر يبدأ من 800 دولار، وهو السعر نفسه الذي بيع به الطراز الأساسي من “آيفون 14” الذي طُرح قبل عام. أما الطراز الاحترافي، وهو “آيفون 15 برو ماكس” فيبلغ سعره 1200 دولار على الأقل، أي 100 دولار أكثر من نظيره العام الماضي.

وسيُطرح الهاتف الجديد بالأسواق في 22 سبتمبر/أيلول الجاري، ويأتي بدرع جديد من التيتانيوم ومعالج أسرع وقدرات مطورة لألعاب الفيديو.

ويُلزم قانون صادر عن المفوضية الأوروبية مصنّعي الأجهزة الإلكترونية بتجهيز كل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات الجديدة بمنفذ من نوع “يو إس بي- سي” USB-C بحلول نهاية عام 2024.

وقالت كايان درانس، نائبة رئيس أبل، إن “السلك نفسه بات صالحًا لشحن جهاز (كمبيوتر) ماك، و(الكمبيوتر اللوحي) آيباد، وجهاز آيفون، وحتى الجيل الثاني من (سماعات الرأس اللاسلكية) “إير بودز برو”.

وأضافت “إذا كان الشحن ضعيفًا جدًّا في بطارية إير بودز أو بطارية (ساعة اليد) آبل ووتش، فيمكن شحنها مباشرة من جهاز آيفون”.

