زلزال المغرب.. كاميرا الجزيرة مباشر تنقل شهادات من قرية مولاي إبراهيم قرب مراكش (فيديو)

قالت إحدى النساء المتضررات من الزلزال الذي ضرب المغرب مساء الجمعة الماضية، إنها تنام في مسجد القرية منذ اليوم الأول لوقوع الزلزال، وعبّرت عن حجم الرعب الذي تعيشه وباقي المنكوبين.

ونقلت كاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء، شهادة المرأة والوضع الصعب الذي تعيشه، وذلك خلال جولة من قرية “مولاى إبراهيم” قرب مراكش.

وقالت المتضررة إنها تنام وابنتها في مسجد القرية، وإن الكوابيس تباغتها كل ليلة، بأن الزلزال قد حدث وأن المسجد وقع فوق رؤوسهم، مضيفة “أستفيق من النوم وأنا غير قادرة على التنفس”.

وأوضحت أنهم أصبحوا يعيشون في رعب مستمر، إذ يشعرون بالزلزال باستمرار وإن مرّت من جانبهم دراجة نارية.

وأفادت الناجية من زلزال الحوز بأن منزلها لم يُدمَّر، لكن جدرانه أصيبت بصدوع واضحة.

وقالت إنها لا تدخل إلى منزلها سوى لأخذ أغراض على عجل ثم الخروج منه، لأن السلطات تحذر من أن هذه المنازل قد تنهار في أي لحظة.

"رائحة الموت تقابلها خيام الناجين".. دمار هائل في بلدة تلات نيعقوب بإقليم الحوز المغربي جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة وبلغت قوته 7.2 على مقياس ريختر#زلزال_المغرب #المغرب #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/lAf81ZpCmS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 11, 2023

ويحتاج سكان القرية إلى خيام تؤويهم، بينما ينامون في خيام جماعية، وتشهد درجات الحرارة ارتفاعًا شديدًا في النهار بينما يعرف الليل بردًا قارسًا.

وقال المتضررون في القرية للجزيرة مباشر، إنهم ليسوا بحاجة إلى الطعام إذ تصلهم كميات هائلة من المساعدات بفضل الهبّة التي بادر إليها المغاربة من كل مدن المملكة، إلا أنهم يحتاجون إلى خيام وأغطية.

وتجاوز عدد القتلى في زلزال الحوز 2900، حسب وزارة الداخلية المغربية، بينما تجاوز عدد الجرحى 5500، بعد الهزة الأرضية التي ضربت منطقة الحوز مساء الجمعة.

وضرب الزلزال بقوة 7 درجات مدنًا عدة، منها العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن المملكة) ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت، حسب المعهد الوطني للجيوفيزياء.