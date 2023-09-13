تعرضت مظاهرة أمام مقر حزب البعث في مدينة السويداء السورية لإطلاق نار، اليوم الأربعاء، حيث سُمعت أصوات الرصاص، وسط وجود محتجين أمام مقر الحزب.

ونقلت وكالة رويترز عن ناشطين وصحفيين محليين في سوريا قولهم، إن محتجين مناهضين للنظام تفرقوا بعد أن تعرضت مظاهرتهم بالقرب من مبنى حكومي في مدينة السويداء الجنوبية لوابل من الرصاص.

وتشهد السويداء على مدى الأسابيع الماضية، مسيرات مناهضة للنظام، وانتقدت في البداية تدهور الأوضاع المعيشية لكنها بدأت بعد ذلك تشمل دعوات لتنحي الرئيس بشار الأسد.

واندلعت الاحتجاجات الأخيرة عقب قرار سلطات النظام منتصف أغسطس/آب الماضي رفع الدعم عن الوقود، في خضم أزمة اقتصادية تخنق السوريين بعد أكثر من 12 عامًا من حرب مدمرة.

وانطلقت الاحتجاجات الأخيرة بمحافظتي درعا والسويداء الجنوبيتين، ثم تفاقمت في السويداء ذات الغالبية الدرزية.

وخلال أيام الحراك، أغلق محتجون مكاتب تابعة لحزب البعث الحاكم، وعمدوا خلال الأيام الماضية إلى تخريب صور للرئيس السابق حافظ الأسد وتحطيم تماثيل له.

وظلت السويداء تحت سيطرة النظام طوال فترة الحرب، وأفلتت إلى حد كبير من العنف الذي عمّ أماكن أخرى، إلا أنها شهدت في أوقات متفرقة مظاهرات ضد ممارسات نظام الأسد، وطالبت برحيله في بعضها.

ومع تصاعد الاحتجاجات في السويداء، وإعلان المتظاهرين الأسبوع الماضي إغلاق مقرات حزب البعث الحاكم وعدد من المؤسسات التابعة للحكومة، أخلت قوات الأسد ثكنات وحواجز عسكرية شرقي وجنوبي المحافظة.

وتمر سوريا بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى انخفاض قيمة عملتها إلى رقم قياسي بلغ 15 ألفًا و500 ليرة للدولار في السوق السوداء، في انهيار متسارع، وكانت العملة المحلية تُتداول بسعر 47 ليرة للدولار قبل 12 عامًا.