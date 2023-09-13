غزة.. غرق عشرات المنازل وإغلاق طرق جراء العاصفة دانيال (صور)

غرقت عشرات المنازل وأُغلقت العديد من الطرق، فجر اليوم الأربعاء، في مناطق مختلفة من قطاع غزة، جراء هطول أمطار غزيرة وسط تحذيرات من دائرة الأرصاد الجوية باستمرار سقوط أمطار مصحوبة بعواصف رعدية.

وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، إن طواقم الدفاع المدني استجابت لنداءات المواطنين، الذين تعرضت ممتلكاتهم لأضرار الأمطار التي هطلت فجر الأربعاء، والتي بلغت 17 نداء إنقاذ تركزت في محافظات الشمال وغزة والوسطى.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في تقرير، إن طواقمها تعاملت مع 13 منزلًا غمرتها مياه الأمطار بشكل جزئي، منها 6 في محافظة الشمال ومنزلان في محافظة غزة و5 منازل في محافظة الوسطى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عشرات المنازل غرقت في جباليا شمالي قطاع غزة وفي عدد من أحياء مدينة غزة ومخيم الشاطئ غرب المدينة، كما تضررت محال تجارية، جراء دخول مياه الأمطار الغزيرة إليها.

وقالت إن العديد من الطرق أُغلقت بسبب غمرها وتجمّع مياه الأمطار فيها، مما تسبب في صعوبة تحرك المواطنين والمركبات، وسط هبوب رياح شديدة أدت إلى سقوط أشجار ولوحات إعلانية.

العاصفة دانيال

ومساء أمس الثلاثاء، بدأت الأراضي الفلسطينية بالتأثر ببقايا العاصفة دانيال، التي ضربت ليبيا ولاحقًا مصر، حيث شهدت المناطق الفلسطينية حالة من عدم الاستقرار الجوي تمثلت في انخفاض درجات الحرارة وتساقط للأمطار، حسب ما نقلت وكالة الأناضول عن الراصد الجوي قصي الحلايقة.

يُذكر أن غرق منازل المواطنين وأحياء مختلفة في مناطق منخفضة بقطاع غزة، يتكرر بشكل سنوي مع هطول الأمطار الغزيرة، بسبب البنية التحتية المهترئة التي تحتاج إلى أعمال صيانة دورية، ونتيجة اعتداءات الاحتلال المتكررة على القطاع.