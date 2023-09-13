قرية مصرية تشيّع العشرات من ضحايا فيضانات ليبيا (فيديو)

شيعت قرية “الشريف” في محافظة بني سويف جنوب العاصمة المصرية، اليوم الأربعاء، جثامين عشرات لقوا حتفهم في الفيضانات والسيول التي ضربت شرقي ليبيا منذ الأحد الماضي.

وأظهرت لقطات بثها أهالي القرية، التابعة لمركز ببا، على مواقع التواصل الاجتماعي تشييع جثامين ضحايا لقوا حتفهم جراء الإعصار دانيال الذي اجتاح مدينة درنة شرقي ليبيا ومدنا أخرى.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” القادم من البحر المتوسط مناطق عدة شرقي ليبيا والجبل الأخضر، متسببًا في مقتل وفقدان آلاف المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية في مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة.

وارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة إلى 5300 قتيل، وفق آخر إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب في طبرق.

وأمس الثلاثاء، قالت الإدارة العامة لأمن السواحل بمدينة طبرق، في بيان على فيسبوك، إن جثامين 145 مصريًّا وصلت إلى مشرحة طبرق “لتغسيلهم والبدء في إرسالهم لذويهم”.

وأضافت إدارة أمن السواحل في طبرق أن “جميع الوفيات تم ترحيلها إلى جمهورية مصر العربية”.