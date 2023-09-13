ماكرون يعلّق في فيديو بعد رفض المغرب تلقي مساعدات فرنسا لضحايا الزلزال

خاطب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشعب المغربي، بعد امتناع الرباط عن قبول المساعدات الفرنسية بعد الزلزال الذي ضرب البلاد مساء يوم الجمعة الماضي.

وقال ماكرون، أمس الثلاثاء، في مقطع فيديو عبر حسابه على إكس (تويتر سابقًا)، إن فرنسا تسخّر إمكاناتها لمساعدة المتضررين من الهزة الأرضية، على الصعيد الطبي وفي إعادة الإعمار وتوفير المساعدة في جميع المجالات.

وعبَّر الرئيس الفرنسي عن تضامنه مع المنكوبين بادئًا كلمته بالقول “أتوجه مباشرة إلى المغاربة”، موضحًا أن بلاده على استعداد منذ اللحظات الأولى للفاجعة لتقديم المساعدة، وهي تنتظر موافقة ملك المغرب والسلطات.

أيّها المغربيون والمغربيات

إننا نقف إلى جانبكم. pic.twitter.com/jsoOxEg8N3 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 12, 2023

وكان ماكرون قد أعلن، الأحد، أن بلاده مستعدة للتدخل “فور” تلقيها طلبًا بهذا الشأن من السلطات المغربية.

وقال ماكرون في رسالته المصورة “من الواضح أنه يعود إلى جلالة الملك والحكومة المغربية، بصورة سيادية بالكامل، تنظيم المساعدات الدولية، وبالتالي نحن بتصرف خيارهما السيادي”.

وأضاف الرئيس الفرنسي “هذا ما فعلناه بطريقة طبيعية تمامًا منذ اللحظة الأولى، وبالتالي أود من كل السجالات التي تفرق وتعقد الأمور في هذا الوقت المأسوي للغاية أن تصمت، احترامًا للجميع”.

وتعرف العلاقات بين المغرب وفرنسا، حيث تعيش جالية مغربية كبيرة، توترًا.

كما أثرت في العلاقة بين باريس والرباط قيود فرضتها باريس على منح تأشيرات للمغاربة قبل أن ترفعها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومنذ أشهر لم يعد هناك سفير مغربي في فرنسا.

وتعهدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الاثنين، بتقديم مساعدة بقيمة 5 ملايين يورو لمنظمات غير حكومية تشارك في عمليات إغاثة متضرري الزلزال بالمغرب.

وتفاعل ناشطون مغاربة على مواقع التواصل ردًّا على خطاب ماكرون.

وبدأ الجدل عندما قبِل المغرب مساعدة دولة قطر والإمارات وإسبانيا والمملكة المتحدة، وقال بيان لوزارة الداخلية إن السلطات المغربية استجابت لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة الأربع، بعد “تقييم دقيق للاحتياجات في الميدان، آخذة بعين الاعتبار أن عدم التنسيق في مثل هذه الحالات سيؤدي إلى نتائج عكسية”.