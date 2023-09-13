ناجية من زلزال المغرب: خرجت من القبر حية ومات زوجي وابنتي وحفيدي (فيديو)

روت عجوز مغربية قصة نجاتها من تحت أنقاض منزلها في قرية “تلات نيعقوب” في إقليم الحوز وسط المغرب، بعد أن دفنت حية لساعات قضى فيها زوجها وابنتها وحفيدها.

وقال عائشة اسكسيوي إنها كانت في منزلها تستعد للنوم وهبطت إلى الدور السفلي لتسمع بعدها صوتًا مدويًا، وينهار المنزل فوقها في غضون ثوان معدودة.

وأضافت للجزيرة مباشر أن الهاتف كان في يدها فاتصلت على الفور بابنها الذي يعمل في فندق في مراكش فحضر سريعًا.

وقالت عائشة إنها سمعت أنين زوجها وهو ينازع في لحظاته الأخيرة لثوان، ثم قضى نحبه.

وأضافت أن الله أعانها وأبقاها حية بسبب قربها من الحائط الذي منع انهيار السقف عليها، كما حدث مع عائلتها التي كانت في المنزل.

وتابعت عائشة أن المنقذين وابنها لم ييأسوا، وأخذوا يحفرون بفأس لرفع الأنقاض وتمكنوا من إخراجها حية من تحت الأنقاض بعد ساعات، قالت إنها أمضتها في قراءة القرآن والدعاء.

وقالت عائشة إن المنقذين فجعوا من رؤية جثمان حفيدها تحت الأنقاض، مضيفة أنها أصيبت بجروح سطحية أثناء إنقاذها.