“أبويا مديون بسببي”.. أول رد من لاعب المصارعة المصري سيف شكري على واقعة هروبه (شاهد)

سيف شكري: أنا بطل إفريقيا 5 مرات، ولا أحصل على 1% مما يناله لاعب كرة على مقاعد الاحتياطي في الأهلي أو الزمال

كشف لاعب المنتخب المصري للمصارعة، سيف شكري، سبب هروبه خلال عودة بعثة المنتخب في مطار دبي وظهوره بعدها في بولندا.

وكان سيف شكري ضمن بعثة منتخب مصر للمصارعة خلال معسكر أقيم مؤخرًا في قيرغيزستان استعدادا لبطولة العالم تحت 23 عاما، لكنه فرّ خلال رحلة عودة المنتخب إلى القاهرة.

“وطني في قلبي ودمي”

ونشر شكري مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك، تحدث فيه عن سبب هروبه، ومن جملة ما قاله “واحد في المئة من قصتي واللي مريت به، وأرجو محدش يزايد عليّ في حبي لبلدي ووطني في قلبي ودمي ومحدش يقدر يشكك في ده لحظة واحدة”.

وأضاف “أتمنى ألا يصفني الإعلام بالهارب، اتخذت قراري لأنّ والدي أصبح مديونًا بسببي، والدي من كان ينفق على كل شيء، الأكل والفيتامينات والبروتينات، وكلّ ما أحتاج له كان يتحمله، إضافة إلى معدات المصارعة، حتى إنني لا أجد ثمن حذاء المصارع”.

وتابع “أنا بطل إفريقيا 5 مرات، ولا أحصل على 1% مما يناله لاعب كرة على مقاعد الاحتياطي في الأهلي أو الزمالك ولا يوجد اهتمام إعلامي بي”.

يشار إلى أن هذه ليست الواقعة الأولى في سجل اتحاد المصارعة المصري، حيث شهدت الفترة الماضية هروب أكثر من لاعب، منهم أحمد بغدودة المصارع الحائز على المركز الثاني في بطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية في وزن 63 كيلوغرامًا، التي أقيمت في تونس.

وفي 2022 هرب محمد عصام لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية تحت 17 سنة خلال وجوده في معسكر المنتخب ببطولة العالم للناشئين في إيطاليا.

وفي 2017 هرب أحمد حسن بوشا لاعب منتخب الشباب للمصارعة الحرة، بعد المشاركة ببطولة العالم التي أقيمت في فنلندا، وبعد ذلك بعامين هرب شقيقه حسن أيضًا خلال بطولة العالم التي أقيمت في المجر، وفي 2016 هرب المصارع طارق عبد السلام لاعب المنتخب الوطني إلى بلغاريا.

وعادةً ما يرجع أهالي المصارعين ذلك إلى انخفاض الدخل، وعدم تلقي الحد الأدنى من الدعم المالي الذي يوفر الاحتياجات الأساسية، وهو ما ينفيه مسؤولو الاتحاد المصري للمصارعة.