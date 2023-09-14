“قرش دهب”.. تفاصيل هجوم تسبب في إصابة مواطنة مصرية وقرار عاجل من وزارة البيئة (فيديو)

أفاد شهود عيان أن سمكة القرش من نوع “تايغر”، الذي التهم سائحًا روسيًا في الغردقة خلال يونيو/حزيران الماضي

أصيبت مواطنة مصرية بهجوم من سمكة قرش أمس الأربعاء، في أحد المنتجعات السياحية بمدينة “دهب” المطلة على خليج العقبة في جنوب سيناء.

وبحسب مواقع محلية، التهمت سمكة قرش ذراع امرأة تدعى زينب (34 عامًا)، خلال ارتيادها أحد الشواطئ بمدينة دهب، وعلى الفور تم نقل الصابة إلى المستشفى.

من جانبها أكدت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، أنه تقرر إغلاق الشاطئ الذي وقع فيه الهجوم، ووجهت فريق عمل المحميات الطبيعية بجنوب سيناء، بتشكيل لجنة عاجلة لتقييم الموقف والوقوف على أسباب هجوم سمكة القرش وتمشيط الشاطئ.

وقامت المحميات بالتعاون مع المحافظة وغواصي المدينة، بدوريات بحرية لاصطياد سمكة القرش التي هاجمت المرأة.

وأفاد شهود عيان بأن سمكة القرش من نوع “تايغر”، الذي التهم سائحًا روسيًّا بالغردقة في يونيو/حزيران الماضي.

وكانت السلطات المصرية قد قررت تركيب أجهزة التتبع التي استوردتها من الخارج بملايين الدولارات عقب الحادث المروع الذي التهمت فيه سمكة قرش سائحًا روسيًّا.

وقبل عام أغلقت السلطات، منطقة من ساحل البلاد المطل على البحر الأحمر، غداة هجوم من سمكة قرش أسفر عن مصرع سائحة نمساوية كانت تسبح قرب منتجع في مدينة الغردقة.