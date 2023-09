المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: كان يمكن تجنب سقوط كل هؤلاء الضحايا بفيضانات ليبيا

قال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس، اليوم الخميس، إنه كان من الممكن تجنب سقوط ضحايا بفيضانات ليبيا لو كانت لدى الدولة المنقسمة هيئة أرصاد جوية قادرة على إصدار التحذيرات.

وفي حديثه للصحفيين في جنيف، قال تالاس إن التحدي الرئيسي الذي تواجهه ليبيا في التعامل مع آثار الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف هو أنه ليس هناك هيئة أرصاد تعمل بشكل طبيعي.

وأضاف “لو كانت لديهم هيئة أرصاد جوية تعمل بشكل طبيعي، لكان بإمكانهم إصدار تحذيرات”.

وتابع “كان من الممكن أن تتمكن سلطات إدارة الطوارئ من إجلاء الناس. وكان بإمكاننا تجنب معظم الخسائر البشرية”.

According to the head of the UN's World Meteorological Organization, most of the deaths in Libya could have been avoided with functioning emergency warning, preparation, and services. A truly damning verdict https://t.co/9an39X8KWs

