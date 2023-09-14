“تشات جي بي تي” يظهر براعة تضاهي الأطباء في تشخيص حالات مرضى الطوارئ

اعتبر الباحثون أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن “يُحدث ثورة في المجال الطبي”

رأى باحثون هولنديون أن برنامج الدردشة الآلي “تشات جي بي تي” الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي قد ينجح في إجراء عمليات تشخيص في غرفة الطوارئ تضاهي دقة الأطباء، وقد يتفوق عليهم في بعض الحالات.

واعتبر الباحثون أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن “يُحدث ثورة في المجال الطبي”.

وأكد معدو الدراسة، التي نُشرت نتائجها الأربعاء، أن مصير أطباء الطوارئ الوظيفي ليس مهددًا، إذ إن برنامج الدردشة الآلي قد يكون قادرًا على تسريع التشخيص ولكن لن يكون بديلا عن قدرة الإنسان على التمييز وخبرته.

وجرت مراجعة 30 حالة تم علاجها في قسم الطوارئ في هولندا عام 2022، من خلال مدّ “تشات جي بي تي” ببيانات تستند إلى تاريخ المريض والاختبارات المخبرية التي خضع لها وملاحظات الطبيب، وطُلب من برنامج الدردشة الآلي التوصل إلى 5 تشخيصات محتملة.

ونجح الأطباء في تقديم التشخيص الصحيح في 87% من الحالات، مقارنة بـ97% لدى “تشات جي بي تي”.

ولفت هيدي تن بيرغ، من قسم الطوارئ في مستشفى جيروين بوش في جنوب هولندا، إلى أن روبوت الدردشة “كان قادرًا على إجراء تشخيصات طبية مثلما يفعل الطبيب البشري”.

ساعد برنامج الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي"، أُمًّا في تحديد سبب الألم المنهك الذي يعاني منه ابنها، بعد أن عجز عن معرفته 17 طبيبًا على مدار 3 أعوام".

وبحسب برنامج "توداي" الأمريكي فإن الطفل حينما كان في الرابعة من عمره، بدأ يعاني آلامًا بالغة لا تهدأ إلا بالمسكنات، لتتفاقم… pic.twitter.com/SfLp5c3kDA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 14, 2023

الحفاظ على السرية

وشدد الباحث ستيف كورستينز المشارك في الدراسة على أنها لا تخلص إلى أن أجهزة الكمبيوتر يمكنها في يوم من الأيام تشغيل غرف الطوارئ، ولكن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي دورًا حيويًّا في مساعدة الأطباء تحت الضغط.

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن روبوت الدردشة “يمكن أن يساعد على التشخيص وربما يقترح أفكارًا لم تخطر على بال الطبيب”. ومع ذلك، أشار إلى أن مثل هذه الأدوات ليست مصممة كأجهزة طبية، مشاطرًا المخاوف بشأن سرية البيانات الطبية الحساسة في روبوت الدردشة.

وكما هي الحال في مجالات أخرى، أظهر “تشات جي بي تي” بعض القصور.

وتشير الدراسة إلى أن منطقه كان “في بعض الأحيان غير معقول أو غير متسق من الناحية الطبية، مما قد يؤدي إلى معلومات خاطئة أو تشخيص غير صحيح، مع ما يترتب على ذلك من تبعات كبيرة”.

ويقرّ العلماء أيضا بوجود بعض أوجه القصور في أبحاثهم، مثل صغر حجم العينة. كما أن الدراسة اقتصرت على مراجعة حالات بسيطة نسبيا، تشمل مرضى لديهم مشكلة رئيسية واحدة فقط. وبالتالي فإن فعالية برنامج الذكاء الاصطناعي في الحالات المعقدة غير واضحة.

أخطاء طبية

في بعض الأحيان، لم يقدم “تشات جي بي تي” التشخيص الصحيح في جميع الاحتمالات الخمسة، وفق كورستينز، خصوصا في حالة تمدد الأوعية الدموية في الأبهر البطني، وهو من المضاعفات التي قد تهدد الحياة، مع تورم الشريان الأبهر.

ولكن قد يشفع لـ”تشات جي بي تي” في هذه الحالة أن الطبيب فشل أيضا في التشخيص.

ويشير التقرير أيضا إلى “أخطاء” طبية ارتكبها برنامج الدردشة الآلي، منها على سبيل المثال تشخيص فقر الدم (انخفاض مستوى الهيموغلوبين في الدم) لدى مريض لديه مستوى هيموغلوبين طبيعي.

وسيتم عرض نتائج الدراسة، المنشورة في المجلة المتخصصة “أنالز أوف إيمرجنسي ميديسين” Annals of Emergency Medicine، في المؤتمر الأوروبي لطب الطوارئ لعام 2023 في برشلونة.