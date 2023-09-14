حملة في طرابلس تضامنا مع ضحايا فيضانات ليبيا وأطفال في “زليتن” يتبرعون بحصّالاتهم (فيديو)

أظهر مقطع متداول على منصات التواصل تضامن مجموعة من الأطفال مع ضحايا الفيضانات

انطلقت في ربوع ليبيا مشاهد تضامنية عديدة مع المتضررين من العاصفة دانيال التي ضربت شرقي البلاد، وخلفت أكثر من 5 آلاف قتيل.

وفي طرابلس بغرب ليبيا، رصدت الجزيرة مباشر حملة لجمع المساعدات الغذائية والطبية والملابس للمنكوبين في مدينة درنة وغيرها من المناطق المتضررة بشرق البلاد.

وقال أبو بكر عضو الحزب الديمقراطي الليبي، وأحد المنظمين لحملة المساعدات، إن التبرعات تأتيهم “من كل حدب وصوب، من طرابلس وغيرها من المدن الليبية، الجميع متكاتف من أجل المدن المتضررة”.

وأوضح أن الحملة جهزت سيارات ستنطلق الخميس لنقل مساعدات إلى مدينة درنة، مكونة من فريق طبي، وفرق إغاثية، ومجموعة من المساعدات اللوجيستية، مؤكدًا ضرورة أن تتكاتف جميع الجهود “لأنه لا تستطيع جهة واحدة أن تتكفل بهذه الأزمة الكارثية”.

سيول جارفة تتحول إلى نهر كبير يخترق وسط مدينة درنة الليبية بعد أن ضربها إعصار "دانيال"#ليبيا #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/AK1DLmidOa — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 12, 2023

وأشار أبو بكر إلى وجود بعض الشكاوى من أهالي مدينة سوسة المتضررة من الفيضانات أيضًا، إذ إن غالبية المساعدات تذهب إلى درنة فقط، وأكد أن الحملة وضعت سوسة في اعتبارها وستوجه إليها فرقة طبية وتبرعات، لافتًا إلى أن سوسة من المدن التي يصعب حتى الآن التنسيق مع جهات فيها لإيصال المساعدات.

وقال صالح، أحد القائمين على المبادرة “حجم الكارثة أكبر من مخيلتنا، نحتاج لدعم دولي، ويجب أن نتناسى خلافاتنا وصراعاتنا من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، هذا أقل شيء يمكن أن يقدمه المسؤولون”.

وأشار أيضًا إلى تضرر مدينة البيضاء بشرق ليبيا جراء الفيضانات، وقال “حتى الآن هناك أكثر من 50 متوفى، وأكثر من 100 مفقود لا نزال نبحث عنهم، هناك مناطق كاملة في البيضاء تم إغمارها بالمياه”، مؤكدًا أن “الكارثة كبيرة في البيضاء وكل المناطق المحيطة بها”، مطالبًا بتشكيل لجنة مركزية عليا لإدارة الأزمة.

وقالت إحدى المشاركات في الحملة “ليبيا كلها واحدة، لا يوجد شرق أو غرب، نحن هنا شعرنا بكل ما مروا به في الشرق”، موضحة أنهم يجمعون أي شيء يمكن جمعه، من ملابس وفرش وأدوية ومبالغ مالية.

وحتى الأطفال

وفي مدينة زليتن الواقعة على الساحل الغربي لليبيا، أظهر مقطع متداول على منصات التواصل، تضامن مجموعة من الأطفال مع ضحايا الفيضانات عن طريق التبرع بالأموال البسيطة التي ادخروها في حصّالاتهم.

وحسب آخر إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب في طبرق، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة بشرق البلاد إلى 5300 قتيل.

ويوم الأحد اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” القادم من البحر المتوسط مناطق عدة بشرق ليبيا والجبل الأخضر، متسببًا في مقتل وفقدان آلاف المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية في مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج إضافة إلى سوسة.