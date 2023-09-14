يتنقّل الأحياء من مواطني مدينة درنة فوق أكوام الركام في مشاهد مؤلمة، تناقلتها المنصات تحت وسم “درنة تستغيث”

تداول مدونون ليبيون صورًا جوية تُظهر حجم الدمار شمالي شرقي ليبيا بعد الفيضانات والسيول التي دمّرت المدينة واختفاء الكثير من المنازل جراء العاصفة دانيال.

ووثّق ناشطون ليبيون مشاهد صادمة لتأثر مدن شرق البلاد بسبب العاصفة المدمرة، تُظهر سيولًا طينية عارمة ومبانيَ منهارة وأحياءً بأكملها غارقة تحت المياه، وتكدّس السيارات التي جرفها السيل.

وأظهرت اللقطات مشاهد هائلة لآثار الدمار؛ إذ أصبحت المدينة تشبه المدن التي دمّرها قصف بالقنابل.

“درنة تستغيث”

ويتنقّل الأحياء من مواطني مدينة درنة فوق أكوام الركام في مشاهد مؤلمة، تناقلها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم “درنة تستغيث”.

وانتهت عاصفة دانيال دون أن تنتهي المأساة، فقد خفّت الرياح وهدأت لكن لم يهدأ بال الليبيين، إذ لم يعد الآلاف إلى منازلهم.

وهناك أكثر من 5300 قتيل، بحسب جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، وهناك ما لا يقل عن 30 ألفا شُرّدوا في مدينة درنة بسبب السيول، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

ويوم الأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” القادم من البحر المتوسط مناطق عدة شرقي ليبيا والجبل الأخضر، متسببًا في مقتل وفقدان آلاف المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية في مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة.

وبحسب مسؤولين في شرقي ليبيا التي تتنافس فيها حكومتان على السلطة، انهار السدان الرئيسيان على نهر وادي درنة الصغير، مما تسبب في انزلاقات طينية ضخمة دمّرت جسورًا وجرفت العديد من المباني مع سكانها.

وغرق الكثير من المباني والعمارات السكنية في درنة، إضافة إلى انجرافات البنية التحتية ودمار الطرق الرئيسية، ووقوع خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.