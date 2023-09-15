عثرت فرق الإنقاذ الليبية على كمية كبيرة من الذهب بين الركام في مدينة درنة بشرق ليبيا، جرفتها السيول جراء إعصار دانيال.

وقال أحد المسؤولين عبر مقطع فيديو، إن الفرق عثرت على الذهب في أحد المحلات وتمكنت من التواصل مع صاحبه، أمس الخميس.

وقال بائع الذهب محمد جعفر، إن هذه الكمية لم تكن الوحيدة في المحل، بل كان يضم كميات أخرى، مفيدا بأن محله تضرر بشكل كبير جراء السيول مثل باقي المحلات.

واجتاحت العاصفة دانيال، الأحد، عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة ودرنة؛ مما دفع السلطات في البلاد إلى إعلان البلديات التي غمرتها السيول والوفيضانات بشرق البلاد “مناطق منكوبة”.

وتفاوت إحصاء أعداد الضحايا بصورة كبيرة بين الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، والحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق البلاد.

وتحكم ليبيا منذ أكثر من سنة حكومتان متنافستان: واحدة في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في الشرق يرأسها أسامة حماد بتكليف من البرلمان ودعم من الجنرال المتقاعد حفتر.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على منصة إكس أنها “تراقب من كثب حالة الطوارئ الناجمة عن ظروف طقس قاسية في المنطقة الشرقية للبلاد”.

وقدّمت تعازيها للضحايا، وقالت إنها “على استعداد لدعم جهود السلطات المحلية والبلديات في الاستجابة لهذه الحال الطارئة وتقديم مساعدة إنسانية عاجلة”.

وفي مصر المجاورة، دعت السلطات إلى توخي الحذر على الساحل الشمالي المتاخم لشرقي ليبيا، وأعلنت أنها بدأت الاستعدادات للحد من تأثير العاصفة دانيال.