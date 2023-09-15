قوافل الإغاثة تصل إلى أبعد نقطة ضربها زلزال المغرب.. وويل سميث يدعو لمزيد من التبرعات (فيديو)

نشر متطوعون مغاربة مقاطع “فيديو” أظهرت لحظة وصولهم إلى أبعد منطقة ضربها الزلزال في منطقة إقليم تارودانت، معتقدين أن المنطقة لم يصل إليها أحد، وسيكونون من السباقين في الوصول إليها، لكنهم تفاجأوا بوصول كميات كبيرة من المساعدات إليها، ليعودوا أدراجهم بحثًا عن مناطق أخرى منكوبة.

ومما جاء في “الفيديو” المتداول أن المتطوعين جهزوا قافلتهم الإنسانية والإغاثية، واختاروا التوجه لأبعد نقطة نائية ضربها الزلزال في ضواحي مدنية تارودانت.

وقال أحد المتطوعين بعد 4 ساعات ونصف الساعة من السير عبر السيارات والشاحنات في طريق جلها غير معبدة، “فوجئنا بأن العديد من الشاحنات قد سبقتنا للمكان، وقام متطوعون آخرون بتوزيع الأغطية والمواد الغذائية”.

وأضاف “ما وصل من مساعدات لهذه القرية التي يتكون سكانها من 32 أسرة يكفي لسد احتياجاتهم لأكثر من سنتين”.

وتابع لا نعرف المكان الذي سنوزع فيها المساعدات التي أتينا بها، لكن المؤكد أن غالبية المتضررين من الزلزال توصلوا بالمساعدات الضرورية واللازمة.

من جهة أخرى دعا نجم هوليود الفنان الأمريكي، ويل سميث، إلى التبرع ودعم الشعب المغربي المتضرر من الزلزال، الذي ضرب إقليم الحوز في مراكش، يوم الجمعة الماضي.

ونشر المخرج المغربي، عادل العربي، مقطع “فيديو” عبر حسابه على “إنستغرام”، ظهر فيه برفقة صديقه بلال العربي والنجم ويل سميث، الذي دعا متابعيه ومحبيه إلى التبرع ودعم الشعب المغربي في محنتهم، من أجل توفير الماء والغذاء والمأوى للمتضررين.

وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس سلم “ريختر” مدنًا مغربية عدة، يوم الجمعة الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص وأكثر من 5 آلاف مصاب بالإضافة إلى دمار هائل في المناطق التي ضربها.