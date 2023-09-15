لم يعلم أنه سيكون أحد ضحاياه.. ليبي يوثق لحظات السيل الأولى عبر بث مباشر (فيديو)

رصدت منصات التواصل الاجتماعي الكثير من اللقطات المؤثرة من الفيضانات القوية التي ضربت شرق ليبيا جراء إعصار دانيال، وخلفت آلاف الضحايا والمفقودين.

ومن أكثر المقاطع تداولا في الساعات الماضية، مقطع نشره أحد المدونين من بث مباشر لقريب له يُدعى عمر عبد السلام، في آخر ظهور له على فيسبوك قبل وفاته.

وثّق عمر في الفيديو السيول التي جرفت السيارات، وهو يتمنى أن لا يكون فيها أحد، ولم يكن عمر يعلم أن السيول ستجرفه أيضا فتودي بحياته.

جرف السيل منزل عمر والبناية بأكملها، فمات هو وعائلته بعد أن ظن أنه كان في مأمن بإغلاق الأبواب عليه بإحكام.

وكان عُمر يوثق عبر نافذة منزله في بث مباشر على صفحته السيل وهو يجرف كل شيء في طريقه، وظلّ يُعلق بصوته على ما يجري لنقل الصورة كاملة.

وظل عمر عبد السلام يردد بتأثّر “يا ساتر يا رب، السيل يجرف كل شيء السيارات والحافلات”، وأفاد بأن السد انفجر مرددا “يا رب سلّم، يا رب ما يكون حد في السيارات”.

وتسببت السيول القوية والفيضانات العارمة في مقتل وفقدان المئات، وغرق العديد من المساكن في شرقي ليبيا، وسط تضارب في تقديرات أعداد الضحايا.

وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس، أمس الخميس، إنه كان من الممكن تجنب سقوط ضحايا بفيضانات ليبيا لو كانت لدى الدولة هيئة أرصاد جوية قادرة على إصدار التحذيرات.

وتواجه عمليات الإنقاذ تعقيدات بسبب الانقسامات السياسية في البلاد التي تشهد حربا من حين لآخر، مع عدم وجود حكومة مركزية قوية منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي عام 2011.