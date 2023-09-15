مصريون غاضبون من زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى ساعتين (فيديو)

زادت ساعات انقطاع الكهرباء في مصر بدل أن تنقص، دون إعلان رسمي عن ذلك من طرف الحكومة، التي وعدت في وقت سابق بأن سياسة تخفيف الأحمال ستنتهي في منتصف سبتمبر/أيلول الجاري.

واشتكى مصريون من زيادة فترة انقطاع الكهرباء إلى ساعتين في اليوم، بدلا من ساعة واحدة، وقالت وسائل إعلام محلية إن وزارة الكهرباء قررت زيادة عدد ساعات فصل التيار الكهربائي بالتناوب لتصبح الفترة ساعتين بدل واحدة.

وأرجعت وسائل الإعلام السبب إلى تقلب الأحوال الجوية، ورجحت أن يكون موعد انتهاء خطة “تخفيف الأحمال” نهاية الشهر الجاري.

وتفاعل المدونون مع زيادة مدة انقطاع الكهرباء، وكتب الناشط أحمد مدكور ساخرا “-الناس يا أخي مش حاسة بموضوع الكهرباء بسبب موضوع ساعة ومواعيد مظبوطة ده، طب أيه نخليها ساعتين؟ -جرب كده أما نشوف”.

وتساءلت هالة مصطفى عن ما يجري بعد تصريح رئيس الوزراء بأن الانقطاع سيكون ساعة واحدة فقط.

واعتبر أحمد سلامة أن الأمر يتعلق بـ”زيادة أعباء وليس تخفيف أحمال”.

ونشر المدون أحمد إبراهيم تصريح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن قطع الكهرباء ساعة في اليوم وأسباب القرار، وكتب معلقا “وبالنسبة لدلوقتي حضرتك درجة الحرارة لا تتعدى 34 درجة والكهرباء بتفصل بالساعتين حرفيا متواصل يعني لما كانت درجة الحرارة 41 كانت الكهرباء بتفصل ساعة، موضوع درجة الحرارة مش وأكل كده حضرتك شوفوا حاجة تاني أقصد شماعة ثانية”.

وكتبت عفاف الطماوي “هي أزمة انقطاع الكهرباء دي هتفضل مستمرة لغاية امتي مش كفاية بقا لأن كدة بقا كتير أوي. بعد ما كان ساعة بقى ساعتين احنا بقينا في نص سبتمبر وبقالنا شهر ونص على الحال ده ارحمونا يرحمكم الله”.

ملاحظ ان الكهرباء قطعت النهاردة فى مواعيدها عادى عند ناس كتير لكن برضو قعدت فاصلة بمتوسط نص ساعة زيادة عندهم انا كمان ده حصل عندى النهاردة✋

ومين يومين اضاءة كشافات الشارع فاصلة تماما — Mohammad Tolba (@MohammadTolba15) September 11, 2023

الحكومة شايفة إن طالما الجو أتحسن يبقي المواطن يقدر يقعد فترة أكبر من غير كهربا عشان كده المفروض نتوقع زيادة ساعات الانقطاع كلما إنخفضت درجة الحرارة. توفير الغاز أهم من راحة المواطن بالنسبة لهذة الحكومة الميمونة. https://t.co/SrgMWIMIef — Jackie (@thesamejackie) September 13, 2023

وأشار مدبولي في يوليو/تموز الماضي، إلى أن العمل بإجراءات تخفيف الأحمال عبر قطع التيار الكهربائي سيستمر طيلة شهر أغسطس/آب المقبل، على أمل تحسن الوضع في سبتمبر مع بدء انخفاض درجات الحرارة، مبينًا أن الأمر قد يستمر لأسبوع أو اثنين من سبتمبر.

وقال إن “انقطاعات الكهرباء الحالية لا علاقة لها بمستويات إنتاج الغاز الطبيعي ولا جودة الأجهزة المستخدمة ولا شبكة الكهرباء ولا بالمشاريع التي أنجزتها الدولة”، مستدركًا “بل على العكس لولا هذه المشاريع لكان الوضع أسوأ”.

عاجل | رئيس الوزراء المصري: المناطق الساحلية مصدر للدخل القومي ولا يمكن قطع #الكهرباء عنها

• #مصطفى_مدبولي: انقطاعات الكهرباء الحالية لا علاقة لها بمستويات إنتاج الغاز الطبيعي#مصر — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) July 27, 2023

وفي سنوات سابقة، عانت مصر أزمة انقطاع الكهرباء ساعات عدة يوميا، قبل أن تتراجع في وقت لاحق مع تنفيذ مشروعات طاقة كبيرة في البلاد.

وعادت أزمة الانقطاعات مجددًا بصورة مؤقتة بدءًا من 17 يوليو/تموز الجاري، مع ارتفاع درجات الحرارة، مما دفع الحكومة الأسبوع الماضي إلى تنفيذ خطة “تخفيف الأحمال”.

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر بدء تطبيق برنامج لتخفيف الأحمال في شركات توزيع الكهرباء الـ9 جميعها على مستوى البلاد، وتنص على أن يتم بدء فصل الكهرباء 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، وألا تزيد المدة على ساعة واحدة من وقت فصل التيار.