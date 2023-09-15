مطار حمد الدولي “الأفضل” في الشرق الأوسط والخطوط القطرية تحصد 4 جوائز عالمية

تعد جوائز (بزنس ترافلير) إحدى أبرز الجوائز في قطاع السفر والضيافة منذ أكثر من 30 عامًا

فاز مطار حمد الدولي بجائزة “أفضل مطار في الشرق الأوسط” في حفل توزيع جوائز (بزنس ترافلير) لعام 2023، كما تم تصنيف المطار ثاني أفضل مطار على مستوى العالم في الحفل الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي في العاصمة البريطانية لندن.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي المهندس بدر محمد المير “يسعدنا الحصول على جائزة “الأفضل” في الشرق الأوسط، وأضاف أن هذا التقدير يؤكد “مدى التزامنا بتقديم خدمة عالمية المستوى، وتحقيق أفضل تجربة سفر لجميع المسافرين”.

🏆 الاحتفال بالتميز

حصل #مطارـحمدـالدولي على جائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط" من قبل جوائز "Business Traveller" لعام 2023، مما يؤكد مكانته كبوابة #قطر للعالم pic.twitter.com/89fLcwPtTp — Hamad Int'l Airport (@HIAQatar) September 14, 2023

وتابع نحن فخورون جدًا بالدور الذي نلعبه كبوابة مثالية لدولة قطر والشرق الأوسط، حيث نتطلع إلى تعزيز مكانتنا لنكون وجهة السفر المفضلة لدى المسافرين”.

وقد تم تصنيف مطار حمد الدولي باستمرار من بين أفضل المطارات في العالم بسبب نهجه الذي يضع المسافرين أولًا، مما يضمن التميز التشغيلي ويستخدم المطار أنظمة متقدمة ويستمر في تحسين عمليات المطار من خلال دمج الحلول الذكية لتعزيز ثقة المسافرين.

شركة طيران رائدة

كما فازت الخطوط الجوية القطرية بأربع جوائز عالمية خلال الحفل.

وحصدت الناقلة الوطنية لدولة قطر التقدير لتميزها على نطاق عالمي، حيث حصلت على جائزة أفضل شركة طيران للرحلات الطويلة المدى، وأفضل درجة رجال أعمال، وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وأفضل أطعمة ومشروبات على متن طائراتها.

تفخر الخطوط الجوية القطرية بالإعلان عن فوزها بأربع جوائز مميزة خلال حفل توسيع جوائز بزنس ترافلر🍽️✈️@HIAQatar pic.twitter.com/3MTN3hodgD — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) September 14, 2023

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر “يعد نجاح الخطوط الجوية القطرية في حفل توزيع جوائز (بزنس ترافلر) لهذا العام دليلًا واضحًا على ريادة الناقلة القطرية عالميًا، كما يؤكد التزامنا المتواصل في تقديم تجربة سفر لا تضاهى مبنية على مبادئ التميز والرفاهية.”

وتُسيِّرُ الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى أكثر من 160 وجهة حول العالم، عبر مقر عملياتها بمطار حمد الدولي في الدوحة، كما تواصل تنمية شبكة وجهاتها العالمية لتتيح المجال أمام المسافرين لتجربة سفر استثنائية تغمرها الفخامة.

وتعد جوائز (بزنس ترافلير) إحدى أبرز الجوائز في قطاع السفر والضيافة منذ أكثر من 30 عامًا، ويتم تحديد الفائزين من خلال تصويت قراء مجلة “بزنس ترافلير”.

وحضر حفل توزيع الجوائز لهذا العام أكثر من 200 شركة من رواد الصناعة للاحتفال بأحدث الإنجازات في قطاعي الطيران والضيافة.