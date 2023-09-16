“اتق الله في نفسك يا تاجر”.. رسالة ضابط ليبي للمستغلّين تلقى تفاعلا عبر المنصات (شاهد)

نشرت الصفحة الرسمية لمديرية أمن البيضاء مقطع فيديو لمقدم يدعى منصف الشوبكي، حث خلاله المواطنين على ضرورة الإبلاغ عن المتاجرين بالأزمة والامتناع عن الشراء منهم.

وقال الشوبكي في مقطع فيديو لاقى تفاعلًا وتداولًا عبر المنصات الليبية “فيه أرامل وناس قدموا من درنة بعدما فقدوا آباءهم ومتأثرين من الأوضاع، وأنت تبيع الطماطم بـ7 جنيهات، اتق الله في نفسك يا تاجر”.

وأشارت المديرية ذاتها إلى أنها “شنت حملة على تجار الأزمات الذين يستغلون الوضع الحالي للبلاد ويقومون بزيادة الأسعار على المواطن”، وأضافت عبر صفحتها بفيسبوك “ستتم متابعة ارتفاع الأسعار لمعرفة أسباب الغلاء المفاجئ، والقبض على كل من يقوم باستغلال المواطن”.

واشتكى مواطنون ليبيون عبر المنصات الرقمية خلال الأيام الأخيرة من ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية بالمحلات والمتاجر بشكل وصفوه بـ”الجنوني”.

جاء ذلك في أعقاب الإعصار المدمّر والفيضانات التي ضربت شرق ليبيا وأودت بحياة الآلاف، فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين، وسط مناشدات واستغاثات باستمرار تدفق المساعدات نحو المناطق المتضررة.

وألصق ناشطون الأزمة بمن عدّوهم بـ”تجار الأزمات” ما دفع البعض للمطالبة بالمحاسبة واتخاذ إجراءات قانونية حيال المغالين منهم، وسط انتقادات لاذعة لاستغلالهم الأزمة التي تسببت في نزوح أكثر من 38 ألف شخص شرقي البلاد.

ورأى المعلق عبد الله علي أن مستغلي الأزمة من المفترض أن “يتم مصادرة بضائعهم وتوزيعها لإغاثة المتضررين قبل إحالتهم للنيابة وسجنهم”، وفق ما ذكره في تدوينة له.

المفروض اي حد يستغل الازمة اول يصادروا بضاعته ويتم توزيعها اغاثة ويحال للنيابة ويسجن https://t.co/FTI0gc81Ik — عبدالله علي المقرحي (@abdoooaliii) September 15, 2023

بينما أرجع المدون “محمد” الأمر لـ”أسباب اقتصادية بسبب تدمير محصول الخضروات إثر الفيضانات تمامًا”، وأضاف في تدوينة عبر منصة إكس “وموسم الخضروات في طرابلس لم يحن بعد، المتوفر فقط الخضروات المصرية لذلك نرجو تسهيل دخولها ودعمها من الحكومة، إن كانت هناك حكومة”، وفق تعبيره.

الموضوع هذا سببه اقتصادي بسبب انه موسم الخضروات في هالوقت هذا من السنة هوا الجبل الاخضر ولكن بعد الفيضانات دُمر المحصول تماما

وموسم الخضروات في طرابلس لم يحن بعد وجالو أيضاً

المتوفر فقط الخضروات المصرية لذلك نتمنو تسهيل دخولها ودعمها من الحكومة (انكان اهناك حكومة) https://t.co/oedVNrWS0p — ‏الـhowlk (@mohmad9037) September 14, 2023

فيما عقب آخر مستنكرًا “ارتفاع الأسعار الغريب لي صاير في البلاد هذا ليش، بس حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد استغل الوضع الللي صاير ورضا في نفسه الرزق الحرام وعلا في أسعاره سواء كان في المواد الغذائيه أو في باقي المكملات”.

ارتفاع الأسعار الغريب لي صاير في البلاد هذا ليش بس حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد استغل الوضع لي صاير ورضا في نفسه الرزق الحرام وعلا في أسعاره سوا ان كان في المواد الغذائيه او في باقي المكملات #اعصار_ليبيا #savelibya — ELTOUATIS (@sofian_A_touati) September 13, 2023

وأشار المدون علي عبود إلى أن الفئة الشريرة المستغلة للأزمات برفع الأسعار للضعف “لا تمثل شريحة الليبيين”، واستطرد في تدوينة له عبر إكس “هم ليسوا بمنطقة معينة بل متواجدين بكل مناطق ليبيا ويترعرعون خلال الأزمات والحروب، وبإذن الله الخير سينتصر على الشر”.