الأعنف منذ بدء الحرب.. اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم (فيديو)

اندلعت اشتباكات عنيفة صباح اليوم السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وبمختلف الأسلحة في العاصمة الخرطوم ومدنها، مع دخول الحرب شهرها السادس.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر باندلاع اشتباكات قال إنها هي الأعنف منذ اندلاع القتال في السودان في 15 إبريل/نيسان الماضي، في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع تدور في محيط القيادة العامة للجيش وسط العاصمة.





وشوهد تصاعد أعمدة الدخان الأسود من محيط القيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم جراء المعارك العنيفة بين الطرفين المتحاربين، من دون صدور بيان للجيش أو الدعم السريع، حول ما يجري.

ودارت اشتباكات متقطعة في محيط سلاح المدرعات -المنطقة العسكرية الاستراتيجية المهمة التابعة للجيش- التي يدور حولها القتال منذ أسابيع في محاولة للسيطرة عليها من قبل الدعم السريع.





المعارك في أم درمان

وفي مدينة أم درمان، أفاد مراسل الجزيرة مباشر بسماع دوي انفجارات بالأحياء المحيطة بسلاح المهندسين التابع للجيش -منطقة عسكرية مهمة تابعة للجيش- جراء الاشتباكات العنيفة بين الجيش والدعم السريع.

وقامت قوات الجيش المتمركزة بقاعدة جبل أولياء العسكرية جنوبي العاصمة الخرطوم -مستخدمة المدفعية الثقيلة- تمركزات الدعم السريع القريبة من القاعدة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن القتال يدور بين الطرفين الآن، بمختلف الأسلحة ومنها الأسلحة البرية التي تستخدم فيها السيارات والمضادات الأرضية والطائرات المسيرة والحربية.





وفي 15 إبريل الماضي، اندلعت فجأة اشتباكات عنيفة بين المكون العسكري في السودان “الجيش السوداني وقوات الدعم السريع” أدت لنتائج كارثية في بلد كان يعاني من أزمات سياسية مستفحلة وأزمة اقتصادية طاحنة.

وأودى القتال بحياة المئات من المدنيين وإصابة الآلاف، وتشريد الملايين بين نازح داخلي وخارج البلاد، وأزمات طاحنة في المعيشة لمن بقي وسط القتال.