الجزيرة مباشر ترصد ينابيع مياه جوفية قيل إنها ظهرت في إقليم شيشاوة بعد الزلزال (فيديو)

متطوع مغربي: ظهور هذه الينابيع في قمم الجبال يُمثل معجزة لم نشهدها من قبل

أجمع عدد من سكان منطقة أداسيل بإقليم شيشاوة المتاخم لمدينة مراكش المغربية، أن ينابيع المياه الجوفية التي تفجرت من جبال الأطلس مباشرة عقب الزلزال الذي ضرب المنطقة، تُمثل هبة ربانية لسكان المنطقة الذين ظلوا لسنوات يعانون نقصًا في مياه الشرب.

وقال أحد الشباب من أبناء المنطقة إن هذه البلدات كانت تعاني في السابق شحًّا في مياه الشرب وسقي زراعتهم ومواشيهم، وإن الجميع صُدم بعد تفجُّر هذه الينابيع وتدفق المياه باستمرار.

وأضاف “بعد يومين من الزلزال، ظهرت هذه العيون في مواقع مختلفة بمناطق مهجورة أو حتى من على قمم الجبال. وتابع “ظهور هذه الينابيع في قمم الجبال يُمثل معجزة لم نشهدها من قبل”.

وقال أحد المتطوعين إن هذه الينابيع التي أتت بالمياه العذبة “مكرمة إلهية”، وهي سابقة في المناطق الجبلية، مضيفًا أن الزلزال أخذ حياة الكثير من أبناء هذه القرى الفقيرة، لكنه وهب الحياة للآخرين.

من جهته، أوضح أحد المتطوعين الذين قدموا من مدينة فاس شرقي المغرب لتقديم المساعدات الغذائية للمنكوبين، أنه منذ وصوله إلى منطقة أداسيل فوجي بحالة التضامن التي تمت مع سكان هذه البلدات، مضيفًا أنه تم تقديم جميع الاحتياجات للمنكوبين، وأن هذه الكارثة أظهرت حالة قوية من التلاحم بين المغاربة.

وتُواصل فرق الإنقاذ بالمغرب أعمال الإغاثة والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض لليوم التاسع على التوالي، وسط آمال بالعثور على ناجين، بعد الزلزال القوي الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، وأسفر عن 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.

غير أن جهود الإنقاذ تصطدم أحيانًا بصعوبة تضاريس المحافظات المتضررة، التي تتميز بوجود جبال شاهقة.