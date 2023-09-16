“الوضع صعب للغاية”.. انهيار شبكة الكهرباء في الجبل الأخضر إثر كارثة الفيضانات (شاهد)

مدير إدارة الكهرباء في الجبل الأخضر: بذلنا كل ما بوسعنا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لكن الخسائر كانت فادحة بشكل كبير

أكد مدير إدارة الكهرباء في الجبل الأخضر، محمد عمر، أن الشبكة الكهربائية في المنطقة قد انهارت بشكل كامل جراء الفيضانات، وأن العمل جار لإصلاحها.

وأضاف عمر في مداخلة مع الجزيرة مباشر “بذلنا كل ما بوسعنا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن الخسائر كانت فادحة بشكل كبير”.

إلى ذلك، قال الناطق باسم مركز الطوارئ الصحية الليبية، مالك مرسيط، إنه ليست لديهم أرقام محدَّدة لأعداد الضحايا جراء السيول التي ضربت شرقي البلاد.

وأضاف مرسيط في تصريحات للجزيرة مباشر “قام فريق من الغواصين بانتشال الجثامين التي رفعتها السيول إلى عرض البحر أمام الشواطئ المقابلة لمدينة درنة”.

من جانبه، قال المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، إنهم قاموا بعمل تقييم مبدئي للوضع في درنة، مشيرًا إلى وجود فرق تابعة للمركز في مدينتي سوسة والبيضاء، وأكد أن الوضع صعب للغاية.

وأضاف في تصريحات للجزيرة مباشر “يُمنع المواطنون من دخول المناطق المتضررة، ويُسمح للإنقاذ والطوارئ والخدمات المدنية فقط”.

يأتي هذا بينما يتضاءل الأمل في العثور على أحياء بمدينة درنة شرقي ليبيا، بعد 6 أيام على فيضانات عنيفة اجتاحتها وتسببت في مقتل آلاف الأشخاص، بينما تحذر منظمات إغاثية من تزايد انتشار الأمراض.