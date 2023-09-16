حرائق هائلة في غابات شرق الجزائر وإجلاء سكان (فيديو)

اندلعت حرائق هائلة بولايتي بجاية وتيزي وزو المتجاورتين شرق الجزائر، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، وتم إخماد حريق (تيزي وزو) فيما تتواصل العمليات للسيطرة على حريق بجاية.

وقال بيان لجهاز الحماية المدنية الجزائرية، اليوم السبت، إن حريقا شبّ في غابة (عش الباز) في بجاية عملية، مشيرا إلى أن عمليات الإخماد متواصلة.

وأكد مدير الحماية المدنية لبلدية بجاية عدم تسجيل أي ضحايا جراء الحريق -في وقت جرى فيه إجلاء سكان من المنطقة المتأثرة- وقال المسؤول إنه تم إخلاء المناطق الآهلة بالسكان تفاديا لأي مخاطر.

وذكرت الحماية المدنية الجزائرية إنه تم إخماد حريق (غابة مهوي) وهو تحت الحراسة بينما تستمر عمليات الإخماد غابة عش الباز والحريق متحكم فيه.

وفي تيزي وزو، قالت الحماية المدنية إنه تم إخماد الحريق في وقت حين لا تزال عملية الحراسة متواصلة، ونشرت صورا لطائرات وهي تشارك في إخماد حريق في ولاية بجاية.

واندلعت الحرائق ليلا، وشاركت في مكافحتها فرق للتدخل من ولايات برج بوعريريج وسطيف والبويرة المجاورة، وكذلك من العاصمة، وتدخلت مروحيات الإسعاف الجوي أيضا.

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، شهدت المناطق نفسها حرائق هائلة أدّت إلى مصرع 34 شخصًا، وأتت على مساحات شاسعة من الغابات والأشجار المثمرة.

ويشهد شمال الجزائر وشرقها سنويًا حرائق غابات، وهي ظاهرة تتفاقم عامًا بعد آخَر بسبب تأثير التغيّر المناخي الذي يؤدي إلى جفاف وموجات حرّ شديد.

وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة خاصة من موجة حرّ في مناطق شمال شرق البلاد منها بجاية وتيزي وزو يومي السبت والأحد، حيث قد تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية.