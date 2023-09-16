زلزال المغرب.. العثور على 5 رعاة محاصرين في منطقة جبلية بعد بحث دام 72 ساعة (فيديو)

كان الرعاة محاصرين في منطقة جبلية تقع بين أقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة

قالت السلطات المغربية اليوم السبت، إنها عثرت على 5 رعاة كانوا محاصرين في منطقة جبلية، وذلك بعد 72 ساعة من البحث والتمشيط.

وبثت القناة الثانية المغربية عبر حسابها على منصة (إكس) اليوم السبت لقطات تظهر من تمكن القوات المسلحة الملكية من العثور على 5 رعاة.

🔴 بعد عملية بحث وتمشيط استغرقت 72 ساعة في تضاريس وعرة، تحديد موقع 5 رعاة كانوا محاصرين في منطقة جبلية شاسعة باستخدام طائرة بدون طيار(drone).

حيث تم مدهم بالمساعدات اللازمة فضلا عن توفير الرعاية الطبية والأدوية اللازمة.#المغرب#زلزال_الحوز pic.twitter.com/QAKOQRouOb — 2M.ma (@2MInteractive) September 16, 2023

وقالت القناة “بعد عملية بحث وتمشيط استغرقت 72 ساعة في تضاريس وعرة، تحديد موقع 5 رعاة كانوا محاصرين في منطقة جبلية شاسعة باستخدام طائرة بدون طيا ر، حيث تم مدهم بالمساعدات اللازمة فضلا عن توفير الرعاية الطبية والأدوية اللازمة”.

[صور القناة الثانية] جانب من تدخل عناصر القوات المسلحة الملكية والسلطات لاغاثة خمسة رعاة كانوا مفقودين ومحاصرين في منطقة جبلية صعبة بعد تحديد موقعهم باستخدام طائرة بدون طيار (drone).#المغرب#زلزال_الحوز https://t.co/vPRtNGDj4B pic.twitter.com/yScgZt4MjQ — 2M.ma (@2MInteractive) September 16, 2023

وتظهر اللقطات المصورة لحظة تحديد موقعهم باستخدام طائرة مسيرة وتدخل فرقة القوات المسلحة الملكية وتقديم الرعاية الطبية والأدوية اللازمة لهم.

وكان الرعاة محاصرين في منطقة جبلية تقع بين أقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة.

وفي 8 سبتمبر/أيلول الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مدنًا مغربية عدة، مما أسفر عن مقتل 2946 شخصا وإصابة 6125 آخرين بالإضافة إلى دمار هائل في المناطق التي ضربها.