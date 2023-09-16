على قائمة التراث العالمي.. الجزيرة مباشر ترصد حجم الدمار في مدينة قورينا الليبية (فيديو)

قورينا أسسها الإغريق في القرن السادس قبل الميلاد، وهي واحدة من 5 مواقع في ليبيا أدرجتها منظمة اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي قبل عقود

لم تقتصر خسائر الفيضانات في ليبيا على الأعداد الكبيرة من الضحايا فحسب، بل تعدتها إلى خسائر كبيرة أخرى نتجت عن دمار كبير أصاب مباني تاريخية وأثرية عريقة، منها مدينة شحات الأثرية.

ومدينة شحات الأثرية تبعد عن مدينة البيضاء 15 كيلومترا غربا، وعن مدينة درنة 85 كيلومترا شرقا، وتعرضت للدمار والجرف، جراء الفيضانات التي حدثت منذ أيام بسبب العاصفة دانيال، ما تسبب في دمار بعض المعالم التاريخية في المدينة.

نداء عاجل لمساعدة دولية

ووجّه مختص ليبي في مراقبة الآثار نداء عاجلا لمساعدة دولية بإحضار مختصين وخبراء للمساعدة في تقييم الأضرار التي لحقت بالمدينة التاريخية وتقديم ما يمكن عمله لصيانة الآثار والحفاظ على ما تبقى منها.

وكشف عضو مراقبة آثار مدينة شحات والباحث في تاريخ قوريني القديم (عصام المنفي الحاسي) أن الإعصار دانيال تسبب بأضرار كبيرة وألحق الخسائر بآثار المدينة.

وقال “فقدنا جانبا كبيرا من حمامات أغسطس وحمامات تراجان وسور الوادي والكثير من المعالم الدينية في الفترة الإغريقية والرومانية” أصبحت في خطر.

وشرح المختص الليبي وضع الآثار في المدينة بعد الفيضانات وقال “نريد مساعدة دولية من قبل متخصصين لأن ما حدث أن آثار حضارات عريقة أصبحت ركاما”.

وقال إن مقتنيات أثرية منها البوابة الإغريقية، وأخرى مثل صهاريج مياه من الفترة الإغريقية كانت تعمل عليها بعثات إيطالية، إضافة إلى عملها في مواقع أخرى بالمدينة ضمن فريق حفريات بموقع آخر في المدينة.

وتحدث الباحث في هذا الصدد عن العديد من المقتنيات الأثرية في المدينة بعضها تعرض لأضرار كبيرة وأخرى تأثرت بصورة طفيفة، لكنها تحتاج إلى اهتمام خاص للمحافظة عليها.

وتتوسط المدينة الأثرية قورينا والمعروفة أيضا باسم شحات شرقي ليبيا، وقد أسسها الإغريق في القرن السادس قبل الميلاد، وهي واحدة من 5 مواقع في ليبيا أدرجتها منظمة اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي قبل عقود.