ليبيا.. درنة المنكوبة تجد صعوبة في دفن آلاف الجثث بعد الفيضانات (فيديو)

يواجه سكان وفرق الإغاثة في مدينة درنة الليبية صعوبة كبيرة في التعامل مع آلاف الجثث التي أعادتها الأمواج لليابسة أو تتحلل تحت الأنقاض بعد أن دمرت الفيضانات المباني وألقت بالكثيرين في البحر.

ودعت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة أخرى السلطات في ليبيا إلى التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية، قائلة إن هذا قد يتسبب في مشكلات نفسية طويلة الأمد للعائلات أو قد يحدث مخاطر صحية إذا كانت الجثث مدفونة بالقرب من المياه.

وجاء في تقرير للأمم المتحدة أن أكثر من ألف شخص دفنوا بهذه الطريقة حتى الآن منذ أن تعرضت ليبيا لأمطار غزيرة، الأحد الماضي، أدت إلى انهيار سديْن، حيث لقي الآلاف حتفهم وفُقد آلاف آخرون.





“الجثث متناثرة في الشوارع”

وقال مدير الطب الشرعي لمنطقة إفريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر في إفادة صحفية في جنيف أمس “الجثث متناثرة في الشوارع، أو تعيدها الأمواج إلى الشاطئ، أو مدفونة تحت المباني المنهارة والأنقاض.. في غضون ساعتين فقط أحصى أحد زملائي أكثر من 200 جثة على الشاطئ بالقرب من درنة”.

وقال إبراهيم العربي وزير الصحة في الحكومة الليبية من طرابلس لرويترز إنه متأكد من أن المياه الجوفية لوثتها المياه الممزوجة بجثث البشر والحيوانات النافقة والقمامة والمواد الكيماوية، وحث السكان على عدم الاقتراب من مياه الآبار في درنة.

وقال مدير مستشفى في درنة إن هناك مستشفى ميدانيا يعالج من يعانون من أمراض مزمنة تتطلب رعاية منتظمة، وأضاف أن هناك مخاوف من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه لكن لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بالكوليرا حتى الآن.

ودمرت السيول والفيضانات مساحات واسعة من مدينة درنة في شرق ليبيا عندما اجتاحت مجرى نهر يخلو عادة من الماء وأدت لانهيار سديْن وأسقطت مباني بأكملها بينما كانت العائلات نائمة.

وقالت بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، أمس الجمعة، إن أكثر من 5 آلاف في عداد القتلى، مع تسجيل 3922 حالة وفاة في المستشفيات، كما نزح أكثر من 38640 في المنطقة الشمالية الشرقية التي ضربتها الفيضانات، في حين قال مسؤولون إن عدد القتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

وقال أحد السكان وهو يقف أمام مخبز “يجب أن نخاف من حدوث وباء، لا تزال هناك جثث مطمورة، والآن بدأت الروائح تفوح من الجثث”.

ودعت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بشكل مشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى تحسين إجراءات الدفن.

من جانبه، حثّ المسؤول الطبي عن السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي في برنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة، السلطات الليبية في المناطق المنكوبة بالمأساة، على عدم التسرع في عمليات الدفن الجماعي أو حرق الجثث بشكل جماعي.

ودعا البيان إلى تحسين إدارة عمليات الدفن لتكون في مقابر فردية محددة وموثقة بشكل جيد، قائلا إن عمليات الدفن المتسرعة يمكن أن تؤدي إلى مشكلات نفسية طويلة الأمد لذوي الضحايا بالإضافة إلى مشاكل اجتماعية وقانونية.

وأكد البيان أن جثث ضحايا الكوارث الطبيعية لا تشكل “على الإطلاق تقريبا” أي تهديد صحي، وأن الاستثناء هو وجود الجثث عند مصادر المياه العذبة أو بالقرب منها بسبب احتمال تسرب فضلات إليها.