“نعتذر عن جرح مشاعركم”.. رحالة ليبي يوجه رسالة شديدة اللهجة للعالم بعد سيول درنة (فيديو)

يُعَد السليني الشهير بـ”رحاليستا” أحد أشهر الرحالة العرب، ويتابعه أكثر من مليوني شخص عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي

نشر الرحالة وصانع المحتوى الليبي، محمد السليني، المعروف باسم “رحاليستا”، مقطع فيديو عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وجَّه خلاله رسالة شديدة اللهجة إلى العالم باللغة الإنجليزية، بشأن الدمار الذي خلفته العاصفة دانيال في مدن شرقي ليبيا.

واستهل اليوتيوبر الشهير مقطع الفيديو، الذي لقي تداولًا عبر منصات مواقع التواصل، بالاعتذار للعالم عن جرح مشاعره بمشاهد الدمار التي طالت مدينة درنة الليبية، مشيرًا إلى أنها “فقدت نصفها، ويوجد عزاء في كل بيت”، على حد تعبيره.

#درنة رسالة للعالم. Derna, A Message to The World

اعدت نشر الفيديو لأن أخر كلمة كانت ناقصة ! pic.twitter.com/QiEONfinjA — رحاليستا (@rahalista) September 14, 2023

وعبَّر (رحاليستا) عن امتنانه للدول التي بادرت بتقديم يد العون للمتضررين، بينما انتقد الجهات والأشخاص الذين “أداروا وجههم عن الإنسانية ويستخدمون البيروقراطية، إلى أن يموت أهل هذه المدن تحت الأنقاض”.

وأضاف صانع المحتوى والرحالة عبر مقطع الفيديو “أتمنى ألا نكون قد أزعجناكم حينما نطالب بإيقاف مؤقت للقيود المالية المفروضة على ليبيا، حتى نستطيع تمرير التبرعات للهلال الأحمر”.

وأكد السليني أن الشعب الليبي “متحد أكثر من أي وقت مضى”، بينما اختتم المقطع موجهًا حديثه إلى دول أخرى، قائلًا “لقد أخطأنا عندما طلبنا مساعدة عالم اعتاد صنع الحروب والأزمات للتغلب على الأزمة، أرجوكم اثبتوا بأني مخطئ وأظهروا الطيبة”.

في حين كتب عبر حسابه على إنستغرام “أين دول ما يسمى بالعالم الأول؟ ما يحتاجه الجبل الأخضر في ليبيا بالدرجة الأولى هو مساعدة دولية لحل الأزمة، سواء بمد العون لإدارتها أو تقديم عدد مناسب من فرق الإنفاذ المجهزة، وكذلك رفع حظر جزئي يسمح بدخول التبرعات الدولية للجهات المعنية”.

ويُعَد السليني الشهير بـ”رحاليستا” أحد أشهر الرحالة العرب، ويتابعه أكثر من مليوني شخص عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان السليني قد بدأ، أواخر عام 2017، مغامرته التي يحلم من خلالها صانع المحتوى الشاب بالتجوال في مختلف مناطق العالم، وسرد قصصها وخباياها لجمهوره.