وزير التعليم بالحكومة الليبية المكلفة: 145 مدرسة تضررت بفعل الفيضانات شرقي البلاد (شاهد)

قال وزير التربية والتعليم بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الليبي في بنغازي، جمعة خليفة الجديد، إن وزارته قامت بتشكيل لجنة من الخبراء والمختصين لتقديم الدعم النفسي للطلاب بالمدن المنكوبة والتي تضررت بفعل الفيضانات التي أسفر عنها إعصار “دانيال” الذي ضرب البلاد مؤخرا.

وأضاف الجديد في تصريحات اليوم للجزيرة مباشر “نعمل على مواجهة آثار الكارثة، وقمنا بتعطيل الدراسة لمدة 3 أيام ثم قمنا بتمديد العطلة حتى يوم 23 سبتمبر/أيلول الجاري. ونعمل على حصر الأضرار في المرافق التعليمية حاليا”.

وتابع “هناك 145 مدرسة تضررت جراء السيول في شرق البلاد، 30 منها تضررت بشكل كبير، و115 مدرسة أخرى تضررت بشكل جزئي”.

ودمرت الفيضانات الجارفة المنحدرة من الجبل الأخضر الليبي، سدود وادي درنة التي كانت تحبس المياه داخل الوادي الذي يمر من منتصف المدينة، ما أدى لشطر المدينة لنصفين منكوبين.

وقدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” أن ما يقارب 300 ألف طفل تأثروا بتداعيات العاصفة “دانيال” القوية في جميع أنحاء شرق ليبيا، مشددة على حاجتها إلى ما لا يقل عن 6.5 ملايين دولار للتدخلات العاجلة “المنقذة للحياة”.

ولفتت المنظمة في بيان صادر عن مكتبها الإقليمي في العاصمة الأردنية عمان إلى أن هناك عددا متزايدا من الأطفال والأسر بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بالعديد من المنازل والمستشفيات والمدارس وغيرها من البنى التحتية الأساسية.

تشير التقديرات إلى أن حوالي 300 ألف طفل قد تعرضوا للعاصفة دانيال الشديدة في جميع أنحاء شرق #ليبيا، وهناك عدد متزايد من الأطفال والعائلات في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.https://t.co/lU2I72ELbv — UNICEF MENA – يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (@UNICEFmena) September 14, 2023

وشددت “يونيسف” على الحاجة إلى ما لا يقل عن 6.5 ملايين دولار لدعم الأطفال والأسر المحتاجة للمساعدات الإنسانية، مبينة أن الأولويات العاجلة تتمثل في توفير مياه الشرب المأمونة، والإمدادات الطبية والفرق الصحية المتنقلة، والدعم النفسي والاجتماعي، والبحث عن الأسر.

ويقول سكان إن مئات الجثث لا تزال مطمورة تحت أطنان الوحول والأنقاض المتراكمة.

وتخشى السلطات أن تكون الحصيلة البشرية فادحة وسط خسائر هائلة في المدينة التي كانت تعدّ 100 ألف نسمة قبل الكارثة.