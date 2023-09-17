الصحة العالمية تطالب الصين بالوصول إلى “المعلومات الحقيقية” بشأن منشأ فيروس كورونا

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس استعداد المنظمة لإرسال فريق جديد من المحققين إلى الصين للبحث في منشأ فيروس كوفيد-19، مؤكدًا أنها تريد من بيجين ضمان “وصول كامل” إلى المعلومات المطلوبة.

وقال مدير المنظمة في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” نشرت اليوم الأحد “نضغط على الصين لمنحنا وصولًا كاملًا للمعلومات الحقيقية، ونطلب من الدول أن تثير هذا الأمر خلال اجتماعاتها الثنائية” مع بيجين، وحضّ الأخيرة “على التعاون”.

وأشار إلى أن المنظمة سبق أن راسلت الصين طالبة “إعطاءنا المعلومات”، ومبدية استعدادها لإرسال فريق “في حال سمحوا لنا بالقيام بذلك”.

وبعد أكثر من 3 سنوات على انتشار الوباء عالميًا، لم يتمكن المجتمع الدولي من تحديد منشأ جائحة كوفيد بشكل دقيق.

وتمّ رصد حالات الإصابة الأولى بالمرض في مدينة ووهان الصينية أواخر 2019، ما طرح نظريتين متناقضتين الأولى تتحدث عن تسرب من أحد مختبرات المدينة حيث تتم دراسة الفيروسات، في حين تتحدث الفرضية الثانية عن انتقاله من حيوان إلى البشر في سوق محلية.

وقام فريق من الخبراء تقوده منظمة الصحة العالمية ويرافقه علماء صينيون، بالتحقيق في الصين مطلع 2021.

وفي تقرير مشترك، رجّح الطرفان أن يكون الفيروس نقله حيوان وسيط من وطواط إلى الإنسان، ربما في سوق.

وقال تيدروس بعد ذلك إن الخيارات كلها ما زالت مطروحة.

ومنذ التحقيق السابق، لم يتمكن فريق منظمة الصحة العالمية من العودة إلى الصين، رغم طلبات متكررة بذلك.

وكرر تيدروس تأكيده أن المنظمة لن تتخلى عن التحقيق في منشأ الفيروس، ودعا بيجين لاعتماد الشفافية في مشاركة المعطيات والتحقيقات والنتائج.

وكانت منظمة الصحة أعلنت في مايو/أيار أن جائحة كوفيد-19 “لم تعد حالة طوارئ صحية عالمية”، وبات الفيروس تحت السيطرة بفضل اللقاحات وتعزّز المناعة بعد الإصابة بالمرض وتطوّر العلاجات، رغم أن بدء الخريف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يحمل معه متحورات جديدة.