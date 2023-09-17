تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع بمحيط القيادة العامة

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، صباح اليوم الأحد، بأن الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا تزال مستمرة قرب مقر القيادة العسكرية وسط الخرطوم، لليوم الثاني على التوالي.

وتجددت الاشتباكات حول محيط القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم، بعد توقف دام أسبوعين.

وذكر المراسل أن القصف المدفعي لا يزال متواصلًا، وأن دوي انفجارات متتالية هزت محيط قيادة الجيش بالخرطوم وتصاعدت على إثرها أعمدة الدخان، بينما قامت مسيّرات تابعة للجيش السوداني بقصف مواقع تمركز الدعم السريع بشرق النيل شرقي العاصمة.

وقال سكان في الخرطوم إن “قوات الدعم السريع تقصف بمدفعية ثقيلة القيادة العامة للقوات المسلحة”.

كذلك، أكد سكان أنهم “شاهدوا طائرات مقاتلة وطائرات مسيّرة تقصف ضاحية أم درمان” شمالي العاصمة السودانية.

اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع بمحيط القيادة العامة وسط العاصمة #الخرطوم

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ومنذ اندلاع المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، في 15 إبريل/نيسان، قُتل نحو 7500 شخص، ومن المرجَّح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بكثير، بينما اضطر نحو 5 ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو العبور إلى دول الجوار خصوصا مصر وتشاد.

ولم يحقق أي من الطرفين تقدمًا ميدانيًّا مهمًّا على حساب الآخر منذ بدء الاشتباكات. وتسيطر قوات الدعم السريع على أحياء سكنية في العاصمة، ويلجأ الجيش في مواجهتها إلى سلاح الطيران والقصف المدفعي.

وأفاد شهود في الآونة الأخيرة بأن القصف الجوي يزداد حدة، ومعه حصيلة الضحايا المدنيين، مع محاولة الجيش استعادة مواقع في العاصمة.