حدادا على أرواح ضحايا المغرب وليبيا.. أندية البريميرليغ تقف دقيقة صمت وترتدي شارات سوداء (صور)

وقفت الأندية الإنجليزية دقيقة صمت حدادًا على أرواح ضحايا المغرب وليبيا، بعد العودة لاستئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز أمس السبت، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وقوف اللاعبين والحكام دقيقة صمت قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة في البريميرليغ، تضامنًا مع الآلاف الذين تضرروا من زلزال المغرب وفيضانات ليبيا.

ونشر الحساب الرسمي للبريميرليغ على منصة “إكس” أمس، صورًا من بعض المباريات التي وقف لاعبو الأندية الإنجليزية فيها دقيقة صمت قبل انطلاقها، مثل مباراة “توتنهام هوتسبير” وضيفه “شيفيلد يونايتد”، و”مانشستر يونايتد” وضيفه “برايتون”، بالإضافة إلى مباراة “أستون فيلا” و”كريستال بالاس”.

وأعربت رابطة البريميرليغ عن حزنها العميق للأحداث “المأساوية” الأخيرة في المغرب وليبيا، مشيرة إلى أن اللاعبين وحكام المباريات سيرتدون شارات سوداء بجانب الوقوف دقيقة الصمت قبل انطلاق المباريات خلال الجولة الخامسة.

The Premier League is deeply saddened by the recent tragic events in Morocco and Libya Players and match officials are wearing black armbands and observing a moment’s silence ahead of kick-off at fixtures during Matchweek 5: https://t.co/qZ33XWzqxV pic.twitter.com/Ah5yTHchSe — Premier League (@premierleague) September 16, 2023

وفي ملعب توتنهام، ظهرت على الشاشة العملاقة صورة علمَي المغرب وليبيا، أثناء وقوف دقيقة الصمت، كما نشرت أندية “مانشستر يونايتد” و”شيفيلد” و”أستون فيلا” صورًا للحظة وقوف لاعبيها دقيقة صمت على ضحايا الكوارث في البلدين العربيين.

الفريق وقف دقيقة حداد على أرواح ضحايا المغرب وليبيا. 🙏#الفيلانز 🦁 pic.twitter.com/8lqPueGVXD — أستون فيلا (@AVFCArabia) September 16, 2023

وقف الفريق دقيقة حداد على روح ضحايا المغرب وليبيا 🇲🇦🇱🇾#يونايتد || #يونايتد_برايتون pic.twitter.com/6UJnjZfDYk — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) September 16, 2023

A minute’s silence for those affected by the disasters in Morocco and Libya. ❤️ pic.twitter.com/1Uyf21WAYD — Sheffield United (@SheffieldUnited) September 16, 2023

The Premier League is deeply saddened by the recent tragic events in Morocco and Libya All matches this weekend will pay tribute after the tragic earthquakes which have affected thousands of lives ➡️ https://t.co/XQNXtMeZHo pic.twitter.com/Ojc6MXjB2j — Premier League (@premierleague) September 15, 2023

وبدأ التضامن الأوروبي مع ضحايا زلزال المغرب وسيول ليبيا، منذ فترة التوقف الدولي، عندما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وقوف المنتخبات دقيقة صمت قبل انطلاق مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2024 خلال الأسبوع الماضي، على أن يُستأنف ذلك في أول أسبوع من العودة إلى الدوريات الأوروبية.