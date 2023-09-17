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حدادا على أرواح ضحايا المغرب وليبيا.. أندية البريميرليغ تقف دقيقة صمت وترتدي شارات سوداء (صور)

نشر الحساب الرسمي للبريميرليغ صورًا من بعض المباريات التي وقف لاعبو الأندية الإنجليزية فيها دقيقة صمت قبل انطلاقها (وسائل التواصل)
17/9/2023

وقفت الأندية الإنجليزية دقيقة صمت حدادًا على أرواح ضحايا المغرب وليبيا، بعد العودة لاستئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز أمس السبت، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وقوف اللاعبين والحكام دقيقة صمت قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة في البريميرليغ، تضامنًا مع الآلاف الذين تضرروا من زلزال المغرب وفيضانات ليبيا.

ونشر الحساب الرسمي للبريميرليغ على منصة “إكس” أمس، صورًا من بعض المباريات التي وقف لاعبو الأندية الإنجليزية فيها دقيقة صمت قبل انطلاقها، مثل مباراة “توتنهام هوتسبير” وضيفه “شيفيلد يونايتد”، و”مانشستر يونايتد” وضيفه “برايتون”، بالإضافة إلى مباراة “أستون فيلا” و”كريستال بالاس”.

وأعربت رابطة البريميرليغ عن حزنها العميق للأحداث “المأساوية” الأخيرة في المغرب وليبيا، مشيرة إلى أن اللاعبين وحكام المباريات سيرتدون شارات سوداء بجانب الوقوف دقيقة الصمت قبل انطلاق المباريات خلال الجولة الخامسة.

وفي ملعب توتنهام، ظهرت على الشاشة العملاقة صورة علمَي المغرب وليبيا، أثناء وقوف دقيقة الصمت، كما نشرت أندية “مانشستر يونايتد” و”شيفيلد” و”أستون فيلا” صورًا للحظة وقوف لاعبيها دقيقة صمت على ضحايا الكوارث في البلدين العربيين.

وبدأ التضامن الأوروبي مع ضحايا زلزال المغرب وسيول ليبيا، منذ فترة التوقف الدولي، عندما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وقوف المنتخبات دقيقة صمت قبل انطلاق مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2024 خلال الأسبوع الماضي، على أن يُستأنف ذلك في أول أسبوع من العودة إلى الدوريات الأوروبية.

المصدر : الجزيرة مباشر