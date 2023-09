حدادا على أرواح ضحايا المغرب وليبيا.. أندية البريميرليغ تقف دقيقة صمت وترتدي شارات سوداء (صور)

وقفت الأندية الإنجليزية دقيقة صمت حدادًا على أرواح ضحايا المغرب وليبيا، بعد العودة لاستئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز أمس السبت، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وقوف اللاعبين والحكام دقيقة صمت قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة في البريميرليغ، تضامنًا مع الآلاف الذين تضرروا من زلزال المغرب وفيضانات ليبيا.

ونشر الحساب الرسمي للبريميرليغ على منصة “إكس” أمس، صورًا من بعض المباريات التي وقف لاعبو الأندية الإنجليزية فيها دقيقة صمت قبل انطلاقها، مثل مباراة “توتنهام هوتسبير” وضيفه “شيفيلد يونايتد”، و”مانشستر يونايتد” وضيفه “برايتون”، بالإضافة إلى مباراة “أستون فيلا” و”كريستال بالاس”.

وأعربت رابطة البريميرليغ عن حزنها العميق للأحداث “المأساوية” الأخيرة في المغرب وليبيا، مشيرة إلى أن اللاعبين وحكام المباريات سيرتدون شارات سوداء بجانب الوقوف دقيقة الصمت قبل انطلاق المباريات خلال الجولة الخامسة.

The Premier League is deeply saddened by the recent tragic events in Morocco and Libya

Players and match officials are wearing black armbands and observing a moment’s silence ahead of kick-off at fixtures during Matchweek 5: https://t.co/qZ33XWzqxV pic.twitter.com/Ah5yTHchSe

— Premier League (@premierleague) September 16, 2023