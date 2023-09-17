فلسطين.. اليونسكو تدرج مدينة أريحا القديمة على لائحة التراث العالمي (فيديو)

أعلنت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية رولا معايعة، اليوم الأحد، إدراج مدينة أريحا القديمة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

جاء ذلك في بيان للوزيرة، عقب تصويت لجنة التراث العالمي في المنظمة على إدراج موقع تل السلطان بأريحا على اللائحة.

وقالت معايعة “فلسطين نجحت في تسجيل موقع أريحا القديمة (تل السلطان) على قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو، خلال الجلسة الـ45 للجنة التراث العالمي المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض”.

وأوضحت أن “رصيد فلسطين قد ارتفع إلى 5 مواقع مسجَّلة رسميًّا على قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو”.

وعن أهمية الموقع، قالت وزيرة السياحة “إنه يُمثل الحضارة الاستثنائية لأول نموذج ناجح للمستقرات البشرية الدائمة، ويُمثل أقدم بلدة زراعية محصَّنة في العالم بُنيت في العصر الحجري الحديث قبل أكثر من 10 آلاف عام في أخفض بقعة على سطح الأرض (250 مترًا تحت مستوى سطح البحر) بالقرب من نبع عين السلطان، التي شجعت انتقال الإنسان من حياة الالتقاط إلى الاستقرار القائمة على تدجين النباتات والحيوانات وبناء المنشآت المعمارية، وغيرها من أنظمة تطور الحضارة البشرية”.​​​​​​​

بدوره، رحَّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقرار اليونسكو، واصفًا إياه بأنه بالغ الأهمية، ودليل على أصالة الشعب الفلسطيني وتاريخه، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.

وأضاف “دولة فلسطين ستستمر في الحفاظ على هذا الموقع الفريد من نوعه”.

وانطلقت اليوم في مدينة أريحا فعاليات احتفاءً بتسجيل موقع “تل السلطان” على لائحة التراث العالمي.

وشملت الفعاليات التي تستمر إلى يوم غد تنظيم مسيرات رياضية وكشفية وخيالة، وتسيير آليات زراعية تجوب شوارع أريحا، واحتفالات، وعروضًا موسيقية، وعرض ليزر في موقع تل السلطان.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، إن إدراج اليونسكو مدينة أريحا فيه “إجماع على أصالة التراث الفلسطيني، وجاء للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحمايتها بما فيها الحقوق الثقافية”.

ودعت الوزارة إلى ضرورة “الحفاظ على فلسطين ومواقع التراث العالمي فيها، وحمايتها من محاولات التخريب المتعمَّد الذي تتعرض له من سلطات الاحتلال وأدواته، التي تحاول طمس التراث وتزوير التاريخ والرواية”.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، بدأت الدورة الـ45 للجنة التراث العمالي أعمالها في الرياض، حيث تستمر حتى 25 من الشهر نفسه.