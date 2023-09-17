حذّر وزير الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، محمد دومة، من شرب المياه بالمناطق المتضررة جراء الفيضانات في شرقي البلاد.

وأوصى دومة عبر الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، سكان المناطق المتضررة بالاعتماد على مياه الشرب المُعلبة التي تصل من المدن المجاورة عن طريق قوافل الإغاثة.

وكشف المسؤول الحكومي أن مياه الشرب تعرضت للتلوث خاصة الآبار في مدينة درنة والمدن المجاورة لها، موضحًا أنه جرى تزويد محطة التحلية في درنة بمواد التشغيل.

وأفصح وزير الموارد المائية عن خطة سريعة تتبعها الحكومة لإعادة تأهيل محطة التحلية وشبكات المياه، وإن بشكل جزئي خصوصًا للأحياء الأكثر تضررًا.

وقال إن وزارته تنسق مع وزارتي الصحة والبيئة للتأكد من مدى جودة المياه، لتمكين السكان من استخدام مياه الشرب، خوفًا من أن إمدادات المياه المعلبة قد لا تغطي حاجة السكان مُددًا طويلة.





وقدَّر الوزير أن المحطة قد تكون جاهزة للعمل خلال أسبوع من اليوم، شريطة الالتزام بشروط السلامة، موضحًا أن أحواض مياه البحر الخاصة بالمحطة تلوثت بشكل كبير ويجري تنظيفها.

وأفاد دومة بأن الأزمة الحقيقية تكمن في شبكات المياه التي من الصعب أن تعود إلى العمل بسرعة.

وكان الصليب الأحمر الدولي قد أوضح أن حجم الكارثة في مناطق الإعصار كبير جدًّا، وأن هناك حاجة إلى دعم دولي، مضيفًا أن هناك أملًا في العثور على أحياء وسط العالقين من الفيضانات في مدن الشرق الليبي.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة بحالات الطوارئ، مارتن غريفيث، إن ليبيا بحاجة إلى معدات للعثور على الأشخاص المحاصرين، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالمجالات ذات الأولوية المتعلقة بالمأوى والغذاء والرعاية الطبية الأولية الأساسية بسبب القلق من تفشي الكوليرا.





وتضاربت أرقام ضحايا فيضانات ليبيا في ظل الانقسام المؤسساتي الذي تعيشه البلاد، وقد أعلنت الأمم المتحدة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة في شرقي ليبيا إلى 11300 قتيل.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بالاستناد إلى أرقام الهلال الأحمر الليبي، أن 10100 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين بالمدينة المنكوبة، بينما قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد المفقودين هو 9 آلاف شخص.

وأعلن وزير الصحة في حكومة شرقي ليبيا عثمان عبد الجليل، مساء السبت، تسجيل 3252 قتيلًا، بزيادة 86 قتيلًا عن الحصيلة السابقة قبل 24 ساعة.