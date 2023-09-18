أردوغان يدعو ماسك إلى فتح مصنع لسيارات تسلا في تركيا

قالت دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية، اليوم الاثنين، إن الرئيس رجب طيب أردوغان دعا إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية إلى فتح مصنع لشركته في تركيا.

ونقلت الدائرة عن ماسك قوله إن العديد من الموردين الأتراك يعملون بالفعل مع تسلا، وإن تركيا من أهم الدول المرشحة لإقامة مصنع الشركة التالي فيها.

وأفادت وكالة الأناضول بأن أردوغان وماسك اجتمعا في مبنى البيت التركي، وهو ناطحة سحاب قريبة من مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ويشارك أردوغان في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة.

ونقلت دائرة الاتصالات عن أردوغان قوله أيضا خلال الاجتماع إن تركيا منفتحة على التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي ومشروع ستارلينك للاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابع لشركة سبيس إكس المملوكة لماسك.

كما نقلت عن ماسك قوله إن شركة “سبيس إكس” تود العمل مع السلطات التركية للحصول على الترخيص اللازم لتقديم خدمات ستارلينك في تركيا.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر.

Türkiye, teknoloji öncülerinin ilgi odağı olmaya devam ediyor. 🇹🇷 Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın ev sahipliğinde New York’da Türk Evi’nde gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Cumhurbaşkanımız @Tesla ve @SpaceX kurucusu @ElonMusk’ı Türkiye’de yatırıma davet etti.… pic.twitter.com/pL90hW39xL — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) September 17, 2023

وأوضحت رئاسة دائرة الاتصال في بيان بشأن اللقاء، أن أردوغان أطلع ماسك على الإنجازات التي حققتها تركيا في مجال التكنولوجيا، وسرد له رؤية تركيا الرقمية واستراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن أردوغان دعا ماسك إلى حضور مهرجان تكنوفست التركي للفضاء والتكنولوجيا الذي سيقام في إزمير نهاية سبتمبر/ أيلول، ونقلت عن ماسك أنه رحب بالدعوة.

وأوضح البيان أن أردوغان أبلغ ماسك أن تركيا أصبحت من أهم الدول المنتجة للتكنولوجيا المتقدمة، وأشار إلى النجاح الذي تحققه تركيا في مجال المسيّرات.

من جانبه، أعرب ماسك عن رغبته في العمل مع السلطات التركية للحصول على الترخيص اللازم لتقديم خدمات ستارلينك الفضائية في تركيا.

وعبرت تسلا في أغسطس/ آب عن اهتمامها ببناء مصنع في الهند لإنتاج سيارات كهربائية منخفضة التكاليف. وتملك تسلا في الوقت الراهن 6 مصانع وتشيّد السابع في المكسيك بهدف توسيع وجودها العالمي.

وقال ماسك في مايو/ أيار إن الشركة ستختار على الأرجح موقعا لإنشاء مصنع جديد بحلول نهاية هذا العام. وارتفعت أسهم تسلا 123% حتى الآن هذا العام، وقالت الشركة يوم السبت إنها أنتجت 5 ملايين سيارة.

وبالإضافة إلى تسلا، اشترى ماسك أيضا شركة إكس (تويتر سابقا) مقابل 44 مليار دولار عام 2022.

وبينما يصف ماسك نفسه بأنه مناصر لحرية التعبير المطلقة، امتثل لبعض مطالب الحكومة التركية بفرض رقابة على المحتوى في البلاد. وفي حالات أخرى، اعترضت شركة إكس على أوامر المحاكم التركية.