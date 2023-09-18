أطفال المغرب يستأنفون الدراسة في مناطق الزلزال (شاهد)

استؤنفت اليوم الاثنين، الدراسة بعدة مناطق متضررة من الزلزال في المغرب، داخل خيام مخصصة لذلك. ورافق عدد من أولياء الأمور أبناءهم إلى الأماكن المخصصة للدراسة، في حين اختار آخرون التوجه بمفردهم.

ورصدت الجزيرة مباشر استئناف الدراسة بإحدى المناطق المنكوبة بإقليم الحوز، حيث عاد التلاميذ إلى فصولهم الدراسية ومتابعة دروسهم التي توقفت في أعقاب كارثة الزلزال.

وتستأنف الدراسة بشكل تدريجي ابتداءً من اليوم في المناطق الأكثر تضررًا، وقد تضررت 530 مؤسسة تعليمية بدرجات متفاوتة خصوصا في أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت.

ومن بين المناطق التي استؤنفت فيها الدراسة، مدينة أمزميز جنوبي مراكش، وبلدة أسني وبعض قرى تارودانت.

وذكر بيان صادر عن مديرية التربية بإقليم الحوز أمس، أن السلطات نصبت 150 خيمة مجهزة بالمعدات التعليمية، لتمكين تلاميذ المناطق المتضررة من الزلزال، من متابعة دراستهم.

كما نُقل 789 تلميذا من المؤسسات التعليمية التي تضررت بشكل كبير من الزلزال في إقليم الحوز إلى مدارس مدينة مراكش القريبة منه، وفق المصدر ذاته.

وأوضح البيان، أنه من المنتظر أن تشمل هذه المبادرة على الصعيد الإقليمي، حوالي 6000 تلميذ مسجلين في 5 مؤسسات تعليمية تقع في الجماعات الأكثر تضررا من الزلزال، وهي “ثلاث نيعقوب”، و”إيغيل”، و”ويرغان”، و”أنوغال”، و”أزغو”.

ويأتي هذا في حين تواصل فرق الإنقاذ بالمغرب، عمليات الإغاثة والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، لليوم الـ11 على التوالي. وتتواصل عمليات الإنقاذ بمختلف المناطق المتضررة جراء الزلزال الذي أسفر عن 2946 قتيلا و6125 مصابا، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية.

ومساء 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت.