الجزيرة مباشر في مدينة أريحا القديمة بعد إدراجها على لائحة التراث العالمي لليونسكو (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر جانبا من معالم مدينة أريحا القديمة التاريخية، التي اعتُمدت ضمن قائمة لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خلال الجلسة الـ45 للجنة المنعقدة في الرياض.

وأصبح لفلسطين بذلك 5 مواقع مسجلة رسميا على قائمة التراث العالمي، واعتبرت وزيرة السياحة الفلسطينية رولا معايعة أن هذا القرار مهم باعتبار الموقع جزءًا أصيلًا من التراث الفلسطيني.

وقال المدير العام للسياحة والآثار في أريحا والأغوار إياد حمدان، لكاميرا الجزيرة مباشر، إن أريحا القديمة أقدم مدينة محصنة بالعالم تعود إلى العصر الحجري الحديث قبل أكثر من 10 آلاف عام.

يضم الموقع أقدم برج في العالم، وقال حمدان إنه تعرض من قبل لحفريات “ظالمة” لم تصل إلى أهم المعالم فيه، مضيفا أن أول مدينة عرفت الأسوار بعد أريحا عرفتها بعد 4 آلاف عام.

وأثار قرار اليونسكو إدراج مدينة أريحا القديمة على لائحة التراث العالمي، غضب إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، في بيان: “نعتبر أنّ القرار الذي تم اتخاذه اليوم علامة أخرى على استخدام الفلسطينيين السافر لليونسكو وتسييس المنظمة”.

وأضاف البيان: “ستعمل إسرائيل من أجل تغيير كل القرارات المشوهة التي اتخذت”، وفق زعمها.

وعام 2019، انسحبت إسرائيل من اليونسكو بزعم أنّ المنظمة “تنحاز ضدها وتنتقص من ارتباطها بالأراضي المقدسة”، كما اعترضت تل أبيب على قبول اليونسكو لعضوية دولة فلسطين في المنظمة عام 2011.

وأعلنت رولا معايعة، عقب تصويت لجنة التراث العالمي في المنظمة على إدراج موقع أريحا القديمة (تل السلطان) بأريحا على اللائحة، ترحيبها بهذه النتيجة.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري بدأت الدورة الـ45 للجنة التراث العالمي أعمالها في الرياض وتستمر حتى 25 من الشهر نفسه.