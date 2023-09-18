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بعد تحطمها في حادث.. الجيش الأمريكي يطلب من المواطنين مساعدته على البحث عن طائرة مقاتلة

لم يعثر الجيش على الطائرة (رويترز)
18/9/2023-|آخر تحديث: 18/9/202311:20 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

طلب الجيش الأمريكي من سكان ولاية كارولاينا الجنوبية، مساعدته على العثور على مقاتلة من طراز “إف-35” المتطورة بعد تحطمها أمس الأحد.

وأفادت السلطات العسكرية بأن الطيار اضطر جراء “حادث”، إلى القفز من هذه المقاتلة من الجيل الخامس المزودة بتقنيات لتفادي الرصد من الرادار. وتبلغ قيمة الطائرة التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، نحو 80 مليون دولار.

وقد نجا الربان، لكن الجيش لم يعثر على الطائرة؛ ما دفع قاعدة تشارلستون إلى طلب مساعدة السكان.

ونشر حساب القاعدة على منصة إكس منشورا جاء فيه “إذا كان لديكم أي معلومات قد تساعد فرق البحث على تحديد مكان الـ إف-35، يرجى الاتصال بمركز عمليات الدفاع”.

وأكد المسؤولون عن القاعدة أن عمليات البحث تتمّ بالتنسيق مع سلطات الطيران الفدرالية في محيط بحيرتين تقعان شمال مدينة تشارلستون.

المصدر : الفرنسية