بعد تحطمها في حادث.. الجيش الأمريكي يطلب من المواطنين مساعدته على البحث عن طائرة مقاتلة

طلب الجيش الأمريكي من سكان ولاية كارولاينا الجنوبية، مساعدته على العثور على مقاتلة من طراز “إف-35” المتطورة بعد تحطمها أمس الأحد.

وأفادت السلطات العسكرية بأن الطيار اضطر جراء “حادث”، إلى القفز من هذه المقاتلة من الجيل الخامس المزودة بتقنيات لتفادي الرصد من الرادار. وتبلغ قيمة الطائرة التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، نحو 80 مليون دولار.

وقد نجا الربان، لكن الجيش لم يعثر على الطائرة؛ ما دفع قاعدة تشارلستون إلى طلب مساعدة السكان.

ونشر حساب القاعدة على منصة إكس منشورا جاء فيه “إذا كان لديكم أي معلومات قد تساعد فرق البحث على تحديد مكان الـ إف-35، يرجى الاتصال بمركز عمليات الدفاع”.

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600.

— Joint Base Charleston (@TeamCharleston) September 17, 2023