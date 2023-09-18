بكاء مرير فوق الأنقاض.. ليبي يروي تفاصيل ما حدث له عندما ضرب الإعصار درنة (فيديو)

قال الرجل بصوت تخنقه العبرات “كسر خاطر الرجل ليست سهلة، لا يعلم بالظروف إلا الله، عُدنا لنقطة الصفر، لا أحد ينفعنا في هذه الدنيا

ما زالت تفاصيل مأساة ما حدث جراء العاصفة دانيال في مدينة درنة، شاهدة على حال ليبيا التي مزّقتها خلافات سياسية يؤكد المواطنون في شهادات عديدة بعد الكارثة أنها كانت من أكبر أسباب فداحة الخسائر بالمناطق المنكوبة شرقي البلاد.

وبكى النازح الليبي سعد رجب، بحرقة شديدة وهو يتذكر لحظات المأساة، حيث كان أحد المتضررين من السيول المدمّرة التي ضربت درنة، شاكيًا محدودية إمكانات السلطات في عمليات الإغاثة والإنقاذ.

يقول الرجل “كنت جالسًا مع أبنائي، وزوجتي تجهز العشاء. دخلت علينا المياه مع كل ما كان يسحبه السيل من حديد وألواح وطوب”.

وتابع “بدأت أصيح (يا رب)، ومشيت أنا وزوجتي وعيالي بعد أن غمرت المياه كل شيء وأنا بقول يا رب نجي أبنائي، أنا عشت خلاص وكبرت وعمري زاد عن خمسين ولن أعيش 50 سنة أخرى”.

وقبل أن ينفجر باكيًا قال بصوت تخنقه العبرات “كسر خاطر الرجل ليس سهلا، لا يعلم بالظروف إلا الله، عُدنا لنقطة الصفر، لا أحد ينفعنا في هذه الدنيا، الدولة والله ما تنفعنا”.

وزاد “أنا الآن أجلس في الشارع، حتى إمكانيات الدولة في الإنقاذ محدودة لكن الحمد لله ما زلنا في خير والجميع في ليبيا جاء للمساعدة من طرابلس ومن مصراتة ومن الجنوب”.

وتعتزم سلطات شرق ليبيا، عزل المناطق الأكثر تضررًا في مدينة درنة التي اجتاحتها العاصفة دانيال وتسبب في انهيار سدّين، إلى جانب مدن ومناطق أخرى شرقي البلاد.

وحذرت لجنة الإنقاذ الدولية اليوم الاثنين من “أزمة صحية عامة تتصاعد بشكل سريع” في المناطق المنكوبة. ويعرقل الدمار الذي لحق بالطرق والجسور جراء الفيضانات، قدرة وكالات الإغاثة على الدخول إلى المدن المتضررة.