بوساطة قطرية.. وصول 5 أمريكيين محتجزين إلى الدوحة في إطار اتفاق أمريكي إيراني

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن عملية تبادل للسجناء مع الولايات المتحدة ستتم اليوم الاثنين، وتشمل خمسة سجناء إيرانيين، وخمسة سجناء أمريكيين.

وأضاف أن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية ستكون في حوزة إيران اليوم.

وقالت مصادر لوكالة رويترز إن طائرة قطرية في إيران تستعد لنقل الأمريكيين الخمسة الذين سيتم إطلاق سراحهم قريبا واثنين من أقاربهم إلى الدوحة اليوم.

وأضافت المصادر أن قطر أكدت لواشنطن وطهران، تحويل أموال إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار إلى بنوك في الدوحة.

وأعربت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها عن أملها أن يتمّ تنفيذ الصفقة اليوم. وتشمل هذه الصفقة إفراجا متبادلا عن سجناء وتحرير ستة مليارات دولار من الأرصدة المجمّدة لطهران في كوريا الجنوبية.

وقد اشترطت الولايات المتحدة استخدام هذه الأموال في مشتريات وقنوات تخدم المواطنين في إيران، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الأموال ستوضع في حسابات مقيدة، للتأكد من عدم استخدامها في أي شيء يتعارض مع العقوبات المفروضة على طهران.

وعن دور قطر، قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الدوحة لعبت دورا مهما في تسهيل المناقشات لإتمام الصفقة على النحو المطلوب من الجانبين.