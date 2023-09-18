مديرة بعثة الأمم المتحدة للاجئين في ليبيا: 40 ألف نازح على الأقل جراء الفيضانات شرقي البلاد (فيديو)

أوضحت مديرة البعثة السامية للأمم المتحدة للاجئين في ليبيا عسير المضاعين، أن الكارثة الإنسانية التي ضربت الشرق الليبي تسببت في نزوح 40 ألف شخص على الأقل، منهم 30 ألفًا نزحوا من درنة وحدها.

وقالت المضاعين إن الأرقام المسجلة حتى الآن تظل مؤقتة، في ظل تزايد حالات النزوح المستمرة والمتواصلة من مناطق الشرق الليبي، مرجحة أن يصل العدد إلى 60 ألف نازح.

وأضافت أن منطقة الشرق الليبي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية حالات نزوح، وقد “عمل الفريق الأممي على الأرض على التعاطي معها وتسويتها، لكن الجميع فوجئ بحالة النزوح الضخمة مباشرة بعد الفيضانات”.

وذكرت “إننا أمام حالة نزوح كبرى تستدعي دعمًا وطنيًا ودوليًا، وقد نحتاج سنة كاملة لنتكمن من التعامل مع جميع حالات النزوح المسجلة”.

كما بيّنت مديرة البعثة السامية للأمم المتحدة للاجئين في ليبيا أن الفريق الأممي الذي يعمل على الأرض في درنة قام بتحديد الاحتياجات الأولية للتدخل الإغاثي، مشددة على تقديم مناشدة لتحصيل 70 مليون دولار لدعم العمليات المقبلة وتمويلها في هذه المرحلة الأولية التي تم حصرها في قطاعات الصحة والحماية والخدمات الإغاثية.

وكانت الأمم المتحدة، كشفت أن الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شرقي ليبيا خلّفت أكثر من 11 ألف قتيل ونحو 10 آلاف مفقود.

كما أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد النازحين في شمال شرق ليبيا ارتفع إلى نحو 40 ألفًا.