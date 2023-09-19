عجوز جاءت من أصفهان وطفل يبكي لرؤيته.. استقبال أسطوري لرونالدو في طهران (شاهد)

تعد هذه هي الزيارة الأولى لفريق سعودي إلى إيران منذ سنوات

استقبلت الجماهير الإيرانية بعثة نادي النصر السعودي، استقبالا أسطوريًّا، ترحيبًا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عند وصول الفريق إلى العاصمة طهران، أمس الاثنين.

وتوافد المئات من المشجعين الإيرانيين إلى مطار الإمام الخميني، لمشاهدة حافلة النصر التي تقل رونالدو ورفاقه إلى الفندق الذي سيقيم فيه الفريق السعودي.

وعبرت الجماهير الإيرانية عن فرحتها الكبيرة برؤية قائد النصر والمنتخب البرتغالي، على أرض الواقع وهتفوا باسمه لحظة مرور الحافلة التي تقلّه، وبادلهم رونالدو التحية.

واحتشد المئات أيضًا أمام الفندق الذي سيقيم فيه فريق النصر، لرؤية رونالدو عن قرب، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة من وسائل إعلام إيرانية وصول الحافلة إلى الفندق في طهران وسط حفاوة كبيرة وحشود غفيرة من الجماهير الإيرانية التي أحاطت بالمكان.

وتداول ناشطون على منصة تويتر، فيديوهات تظهر إيرانيين تجمهروا بكثافة لرؤية رونالدو وبعثة الفريق السعودي، كما شارك نادي النصر السعودي عبر حسابه مقطع فيديو للاستقبال الحافلة.

هي أشيـاء لا تُشتـرى 💛 كُن أقرب وشاهد كواليس وصول #العالمي 🤩

إلى العاصمة الإيرانية طهـران

عبـر حساب #النصر الرسمي في سناب شات 🤳https://t.co/Hrdf7HugGG pic.twitter.com/lsgfBiP2Uv — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 18, 2023

وجاءت عجوز إيرانية من مدينة أصفهان التي تبعد عن طهران نحو 340 كيلومترا، لرؤية رونالدو فقط.

عجوز إيرانية جائت من مدينة اصفهان إلى طهران لرؤية كرستيانو رونالدو، تقول: أريد أن أرى هذا اللاعب الذي يريد الجميع رؤيته. #النصر_السعودي pic.twitter.com/Ewc13BXc4W — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) September 18, 2023

وأهدى رئيس نادي بيرسبوليس الإيراني، سجادة إيرانية فاخرة للنجم البرتغالي.

وحقق رونالدو حلم الطفل الإيراني الذي بكى لمنعه من دخول الفندق الذي تقيم فيه بعثة نادي النصر، ونشر حساب النادي السعودي مقطع فيديو يظهر التقاء رونالدو الطفل في غرفته بالفندق.

كـرة القـدم ليست مجرد لعبة

هي أكبر من ذلك بكثيــر 💛#النصر السعودي و نجمه رونالدو يجسدان ذلك 🇸🇦 pic.twitter.com/xJPS7D7cVP — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 18, 2023

وسيشارك كريستيانو رونالدو في مسابقة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخ مسيرته، وذلك عند مواجهة فريقه لبرسبوليس، اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب آزادي، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن مطلع الشهر الحالي إقامة مباريات الفرق السعودية والإيرانية في ملاعبهما بعد اتفاق الاتحادين المحليين، وذلك بعد سنوات من إجراء مباريات الدولتين في ملاعب محايدة.

ويضم النصر في صفوفه أيضًا البرازيليين تاليسكا ومالكوم والسنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والعاجي سيكو فوفانا والإسباني إيمريك لابورت.