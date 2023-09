قذفتها الأمواج.. انتشال جثث من البحر قبالة سواحل درنة وتحذيرات من أزمة صحية (فيديو)

تم انتشال العديد من الجثث من البحر على مسافة 15 كيلومترًا من شاطئ درنة المنكوبة شرقي ليبيا، في وقت حذرت فيه لجنة الإنقاذ الدولية من “أزمة صحية عامة تتصاعد بشكل سريع” وخاصة في درنة.

وقام بحّارة المنطقة الحرة بمصراتة والهلال الأحمر الليبي والمهام الخاصة وفرق من الضفادع البشرية، أمس الاثنين، بانتشال عدد من جثث ضحايا الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا.

وكانت الأمواج قد قذفت جثث بعض الضحايا فوق البحر على مسافة 15 كيلومترا من شاطئ درنة، ولم تستطع الفرق الوصول إلى عشرات من الجثث بسبب صعوبة الوضع.

واستخدمت فرق الإنقاذ باخرة لإنزال زوارق في البحر على مسافة معينة نظرًا لارتفاع البحر واضطرابه، وتتجه هذه الزوارق الصغرى باتجاه الصخور الوعرة لانتشال الجثث العالقة.

وفي هذا السياق حذرت لجنة الإنقاذ الدولية أمس الاثنين من “أزمة صحية عامة تتصاعد بشكل سريع” في المناطق التي ضربتها الفيضانات في شرق ليبيا، وخاصة مدينة درنة الأشد تضررًا.

وقالت اللجنة في بيان صحفي إن “الفيضانات الأخيرة قد لوّثت بشكل بالغ مصادر المياه وخلطتها بالصرف الصحي، وجعلتها غير آمنة للاستهلاك وتُعرض المجتمعات لمخاطر صحية جسيمة”.

وانهار سدان في المرتفعات فوق ميناء درنة؛ مما أدى إلى اكتساح المياه لمناطق واسعة من المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 100 ألف نسمة، وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إن درنة سجلت بالفعل إصابة 55 طفلا على الأقل بالمرض جراء تلوث المياه.

OUR WARNING: In Libya, recent floods have severely contaminated water sources with sewage, rendering them unsafe for consumption and exposing communities to grave health risks.

More on this rapidly escalating public health crisis: https://t.co/VlAFCkdmt3

— IRC – International Rescue Committee (@RESCUEorg) September 18, 2023